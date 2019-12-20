Украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала откровенное фото на своей странице в Инстаграм

Певица предстала, по всей видимости, обнаженной, однако прикрыла прелести большим очищенным мандарином, пишет Рoliteka.net.

На руке исполнительницы видна татуировка, а образ дополняет яркая помада. Звезда позирует у серебристого фона.

"Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки. Кто любит уже очищенные? 🍊", - написала рэперша.

За несколько часов пост девушки собрал более 24,5 тысяч лайков и много комментариев.

"это фруктовая бомба 🔥", "О, точно, апельсин хочу👍", "❤❤❤❤❤ ай лав ю 😘", "Я тот человек, который любит их чистить для других 😅👌🏻", "Какой большой мандарин 🔥 я бы съел весь", "Оригинально 🔥", "Мандаринка лишняя", "Я знаю пароль, я вижу мандарин, я съем их три мешка и умру молодым 🤣 🍊 Алена, Вы как всегда 🔥", "салат на лице - не моя фишка, я мандаринка - сочная, пышная) 😄🎄🍊🍛", "Это обложка для трека по-любому 🤙👍🤙🖖🏿", "Люблю мандарины и вас обожаю вы супер певица и девушка 👍👍", "просто огонь", "Тематика конечно юмористическая но на вид мягко говоря не очень😅", "Вот это мандаринка", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что 28-летняя Алена Савраненко (настоящее имя певицы Alyona Alyona) в своем микроблоге в Инстаграм поделилась свежим фото, на котором она предстала в пикантной позе в купальнике черно-красного цвета.

Так, пышечка разлеглась на полу и приподняла вверх ногу. При этом в кадре засветился роскошный бюст артистки. Алена с улыбкой уверенно и даже дерзко смотрит прямо в объектив.

Поклонники похвалили Алену за смелость показать себя такой, как она есть.

Напомним, украинская певица Джамала опубликовала фото с рэпершей Alyona Alyona.

В своем посте Джа продемонстрировала короткий топ, сверху которого клетчатый пиджак, а также брюки.

Alyona Alyona позировала в длинной рубашке, красных шортах и розовых трениках с белыми полосами.

На кадрах две звезды улыбались, обнимались и даже строили рожицы.

Напомним, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."

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