Надя Дорофеева показала стройную фигуру в стильном купальнике

Артиска покрасовалась перед камерой в объятиях своего законного мужа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram солистки "Время и Стекло".

Так на новом опубликованном кадре Дорофеева стоит рядом с Владимиром Дантесом и почти что поцеловала любимого прямо в губы. Волосы артистки развевает ветер, Дантес - в светлом наряде, Дорофеева - в купальнике.

Стоит отметить, что кроме купальника на Наде были еще и штаны с рубахой, но вместе с тем - свой плоский живот и частично грудь - артистка таки продемонстрировала вблизи. Купальник на Наде был актуального в этом сезоне ровного неугулубленного кроя, из-под штанов виднелась и нижняя часть пляжного костюма:

«Уехали наши … Мы остались вдвоём ) Даже как-то непривычно, учитывая что 4 года мы всегда на отдыхе с друзьями 😂 Подскажите что делать наедине?...))», - подписала певица фото.

Подписчики пишут о том, что паре "пора делать детей" и о том, что Надя просто невероятная красавица.

Ранее артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.

Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.

Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

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