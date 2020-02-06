"Для всего мира он был легендой"

На 104 году жизни не стало легендарного актера Кирка Дугласа. Об этом сообщил его 75-летний сын, не менее известный актер, Майкл Дуглас

Как передает Politeka.net, о том, что отца не стало, Майкл Дуглас сообщил 5 февраля изданию "People".

«С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет... Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, который дожил до его золотых лет, гуманистом, чья приверженность к справедливости, в которую он верил, устанавливает стандарт для всех нас», - поделился Дуглас-младший.

Среди самых известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни». Сын назвал его "легендой, актером из золотого века кино в Голливуде".

"Жизнь Кирка была хорошей, и он оставил в кино наследие, которое сохранится для будущих поколений, и историю как известного филантропа, который работал, чтобы помочь общественности и принести мир на планету, - добавил Майкл. - Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день рождения и которые всегда будут оставаться правдой. Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын".

Отметим, за всю свою карьеру Кирк Дуглас лишь один раз был удостоен «Оскара». В 1996 году ему вручили награду за 50-летний вклад в кинематограф. На сегодня он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

Кроме актерства, Дуглас написал десять романов и мемуаров.

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