Меган Маркл раскритиковали за ее слезы перед журналистами

Известный британский ведущий Джереми Кларксон публично посоветовал Меган Маркл взять себя в руки. Герцогиня Сассекская во время рассказа о тяжелой судьбе и ежедневной работе членов британской королевской семьи дала волю чувствам и снова попала под волну критики. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Телеведущий жестко поставил герцогиню на место.

«Все плачут. Все плакали, когда принцесса Диана погибла. Но главное правило – это взять себя в руки. Все должны это сделать. Так что, Меган Маркл, возьми себя в руки», – посоветовал девушке Кларксон.

Несмотря на свои слова, он признался, что понимает, почему американская актриса не выдержала испытания жизнью при дворе. Ведущий считает, что королевская жизнь шокировала неподготовленную Меган.

«Я не могу осуждать ее за это. Люди имеют право уйти с работы, которая им не нравится», – заявил Джереми Кларксон.

Отметим, что Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи и переехать на пмж в Канаду.

Напомним, что весной этого года британский принц Гарри и его жена Меган Маркл полностью сложат с себя полномочия. Вопрос охраны в новом государстве до сих пор обсуждается. Канадцы выступили против того, чтобы оплачивать услуги для герцогов Сассекских. И это неудивительно, ведь услуги 15 офицеров Скотленд-Ярда, а также местных полицейских, которые должны обеспечивать безопасность Гарри и Меган, стоят очень дорого.

Кроме того, полицейские из Британии жалуются на Сассексов, которые обходятся с ними, как с прислугой, ведь их просят выполнять различные поручения, в частности, отправиться по магазинам или забрать заказ из кафе.

Недавно папарацци сфотографировали охранников, когда они шли с пакетами, заказанными Гарри и Меган.

Полицейские возмущены повидением знаменитой пары, которая считает их лакеями.

Источник зарубежного издания уверен, что охрана должна находиться рядом с охраняемыми объектами, ведь мало ли, что может случится именно в тот момент, когда полиция будет на побегушках.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.