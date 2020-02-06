Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тильдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. Однако, отправилась на отдых звезда не одна, а вместе с самым дорогим человекой - мамой.

На новых кадрах в разделе Стори звезда показала себя в компании своей мамы во время прогулки на побережье. Звезда выглядела достаточно счастливо и отдохнувшей. Стоит также отметить, что артистка довольно редко показывает семью в социальных сетях и не афиширует детали личной жизни.

Также Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

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