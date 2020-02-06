6 февраля супруге президента Украины Елене Зеленской исполняется 42 года

Жизнь первой леди за последний год кардинально изменилась после победы ее супруга Владимира Зеленского в апреле 2019 на президентских выборах. Politeka.net решила собрать фото жены президента: что она "постила" в прошлом, будучи частью команды "Квартал 95".

К слову, после того, как Владимир Зеленский стал главой государства, Елена поспешила удалить старый микроблог в Инстаграм, оставив только официальный, а также "почистила" от старых постов аккаунты в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте.

Тем не менее, в сеть успели просочиться снимки "прежней" Зеленской, в том числе и свадебные. Напомним, с Владимиром они расписались в 2003 году, а до этого встречались восемь лет. На фото жених предстал в сером костюме, а невеста в белом платье с пышной юбкой и декором розового оттенка. На лицах обоих озорные улыбки.

Елена Зеленская много лет была автором текстов для "Квартал 95". Но все же находила время для семьи. Дочь Александра появилась на свет в 2004 году, когда ее папа уже начал покорять телевидение. К тому моменту, когда в 2013-м родился сын пары Кирилл, будущий президент уже считался главным артистом Украины.

Зеленская раньше часто делилась кадрами отдыха с друзьями. Улыбчивая и ненакрашенная она, казалось, была вполне довольна своей жизнью.

У Елены всегда было много приятельниц, но ее лучшим другом оставался муж.

Ране мы сообщали, Владимир Зеленский умилил украинцев трогательным поздравлением первой леди с днем рождения.

"...Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому что мое счастье – это ты», – написал в соцсети президент.

Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская перестала выходить на связь: "Не может оправиться от трагедии".