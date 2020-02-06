Лидер группы «Токио» и «Мачете» Ярослав Малый рассказал о своей наркотической зависимости и о том, как с ней «сражался»

Об этом пишет "Сегодня".

Известный музыкант, который родом из Украины – Кривого Рога, откровенно признался об имевших место быть в его жизни проблемах с наркотиками.

45-летний артист прямо признался, что "употреблял":

«…Подсел на запрещенные вещества 15 лет назад, но сейчас об этом даже упоминания в моей жизни нет». Музыкант добавил, что период, когда в его жизни присутствовали наркотики был, цитируем «потерянным временем».

«Они были в моей жизни, и я столкнулся с этим очень серьезно. Но в один момент я понял, что это мне не нужно. Здесь нужно знать одно, пока сам человек не поймет, что ему это не нужно, никакие врачи, родные, друзья не помогут, ничего не спасет от этого».

Также исполнитель отметил, что жизнь артиста – непроста:

«Ты каждый раз с чем-то сталкиваешься. Это беспрерывная работа над собой. Это не вопрос в том, что ты соблазнился на деньги, нет. Это вопрос: ты сейчас настоящий или себя потерял? Человек – это его эго. И эта вещь, которая будет с нами происходит до самого последнего вздоха в нашей жизни», - сказал певец и откровенно, вместе с тем, признался, что когда-то под воздействием «допинга» записал целый альбом – какой именно, он для журналистов не уточнил.

Напомним и о том, что звезда «Великолепного века» оказался преступником.

Актер Аднан Коч известен украинскому зрителю по работе в популярном сериале «Великолепный век» - так в сети стремительно стала распространяться новость о том, что знаменитого турка упрятали за решетку.

Актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения - он причастен, по версии гособвинителя, к захвату заложников, хранению наркотиков, незаконному ношению оружия и сопротивлению полиции.

Так стало известно, что в марте 2018 года звезда «Великолепного века» был задержан в рамках спецоперации турецких правоохранителей. Известно, что артист, вместе со своими шестью друзьями захватили в заложники полицейских и ранили шестерых из них.

Также сообщается, что все причастные к делу хотели быстро «замести следы» и стали уничтожать улики – в частности, в материалах турецких СМИ говорится, что речь идет о различных психотропных веществах, а также «легких наркотиках».

Напомним, что звезда КВН сорвалась, артистку экстренно госпитализировали.

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