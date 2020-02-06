Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала себя в новом свежем образе

Слава на кадрах позирует крупным планом и показала, что сделала со своими волосами. Можно увидеть, что она их решила укоротить. Теперь Каминская пополнила ряды девушек, которые носят каре. На видео можно увидеть мастера, который уже не первый год ухаживает за волосами певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час.

Слава из НЕАНГЕЛОВ образца 2010-го года. Вдохновленная клипом «Отпусти», кто помнит? Мастер по волосам, кстати, тот же, что и 10 лет назад", - написала Слава под роликом.

Фанаты успели просмотреть ролик более 40 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Славка супер", "Простого женского счастья, Вы шикарная женщина", "Круто!!! Моложе лет на 10, я бы даже сказала Младше, а не моложе", "Свежо! Перемен требуют наши сердца", "Многие ждали каре, после новости о расставании", "Милашка", "Лучше чем с длинными. Так свежо, обновленно.. Славуня-красуня", "Просто пушка", "Очень красиво".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", опубликовала в своем микро-блоге любопытное и откровенное видео.

На кадрах артистка позирует в алом облегающем платье с внушительным декольте.

«Тучи , как лююююююди😂», - подписала артистка опубликованное видео. Стоит отметить, что поклонники до сих пор в замешательстве – Слава это на кадрах или же кто-то другой, а «новое» лицо под Славу – сделано с помощью каких-то фото- или видео спецэффектов.

На видео видно, как волосы артистки - кем бы она не была - Каминская или Монро - развиваются по сторонам, украинская знаменитость кокетничает на камеру и всем своим видом показывает "как хороша", томно глядя то в объектив, то вне его.

Напомним, Каминская похвасталась "новым" лицом после уколов красоты

А еще Politeka писала, что Каминская ошарашила видом после модного вечера

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