Жена внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Алена Преснякова порадовала поклонников новым пикантным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позировала в полном мейк-апе, демонстрируя «упругие» и пышные губы. Также звезда поделилась с поклонниками, где именно она «приводила себя в порядок». Однако не все ее подписчики восприняли признание позитивно.

«Прекрасны», «У Вас красивое славянское лицо, не делайте ничего. Результат хороший да, но видно, что подработано. Так хочется видеть просто природу, со всеми неточностями...», «Очень красиво! Смотрится очень натурально», «Губы не делайте больше!Вы итак хороши», «А если мрт головы надо будет ? Например при пластике носа ?!», - пишут они.

Ранее мы писали, что возлюбленная супруга Никиты Преснякова Алена Краснова предстала сразу в двух стильных образах.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старший из внуков Аллы Борисовны Никита женился на модели Алене Красновой. Звездная красавица не часто, но все же радует публику в сети откровенными личными кадрами. Кроме того, она публикует и так сказать "рабочие моменты" - этот раз не стал исключением, и Алена опубликовала пару кадров с уличной, вероятно, съемки.

На фото стройная Алена позирует в, условно, "осенних" нарядах - на ней были яркие плащ, джинсы, водолазка, стильная оправа и в руках - модные сумочки.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

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