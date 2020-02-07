Звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар решился рассказать правду о том, почему распался его второй брак

Чемпионка Украины по бальным танцам Алена Шоптенко стала второй женой Дикусара (до этого хореограф был женат на певице Ирине Билык). Поклонники артистов не могли нарадоваться, наблюдая за развитием событий в жизни пары. Они были знакомы около четырех лет, работали вместе, прежде чем связать себя узами брака. К сожалению, их отношения после "штампа в паспорте" продлились всего три года. Дикусар впервые рассказал правду о своих переживаниях, связанных с болезненным расставанием, передает Politeka.net со ссылкой на программу «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Вспоминая семейную жизнь, Дикусар не может назвать явную причину распада брака: Дмитрий и Алена не соперничали на сцене и у них не было романов на стороне. Хореограф пришел к выводу, что просто - "не подошел".

«Наверно, на это было много маленьких внутренних решений, скорее всего нелегких, возможно, очень сложных. Мы разные. Наверно, я не подходил Аленке так, как, наверно, должен был подходить. Может быть, картинка в ее голове не совпала с тем, что она видела. Не знаю. Это надо у Аленки спросить. Я любил ее страшно сильно», - поделился артист.

Дикусар отметил, что тяжело перенес расставание, он сравнил свои ощущения с "потерей руки, половины себя".

«Эти отношения, как спичка, горели-горели и догорели. На тот момент, когда мы расстались, для меня это было, как потерять руку, пол меня. Я этот период очень эмоционально переживал, через боль, страдания, – признался Дмитрий Дикусар, - После этого мне ничего не хотелось в плане отношений, наверно, еще целый год».

По мнению хореографа, выражение "время лечит" - действенно. Пережить развод ему помогло именно время. Дикусар отметил, чтобы рана затянулась, нужно "потерпеть, подождать".

На сегодня сердце холостяка свободно, в отличие от его бывшей пассии.

"Я так понимаю, что Алена нашла того мужчину, с которым она счастлива. И я этому рад. Мне не очень важно сейчас копаться, почему мы не смогли быть вместе", - подытожил Дикусар.

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