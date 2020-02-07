Татьяна Кравченко показала, как выглядела в молодости

В преддверии нового сезона сериала «Сваты», внимание поклонников и СМИ приковано к главным актерам сериала. А так как говорят, что в седьмом сезоне нам покажут актеров в молодости, то стоит взглянуть, какой на самом деле была бабушка Жени по папиной линии из сериала еще в юные года.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Татьяны Кравченко.

Актриса поделилась свежим фото, на котором она позирует со слегка удивленным лицом. Ее прическа – каре – украшена изумрудным бантом, а на лице – яркий макияж. В таком образе она снялась в фильме «Пан или пропал», а кадр из него опубликовала в сети на своей странице.

«В молодости.. Узнали?», – спросила она у своих поклонников.

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться впечатлениями от юной красотки Кравченко. Некоторые отметили, что Татьяна на фото очень похожа на актрису Елену Яковлеву.

«Какая Вы тут интересная», «Конечно, узнали! ваши красивые выразительные глаза не спутаешь», «Пан или пропал», «Да, это выражения лица знакомо...», «Узнали На Елену Яковлеву здесь похожа», «Похожи с Еленой Яковлевой! мне кажется», «Шикарная❤️❤️❤️. Ни чем не уступает сегодняшней Татьяне», «Вы и сейчас очень красивая», «Пан или Пропал. Шикарный ироничный детектив.!!!!!! Вы великолепны!», «Конечно узнали, не изменились», «Такая же красивая как всегда», «Узнали, узнали!!! "Пан или пропал". Это мой самый любимый!!! И еще "что сказал покойник?" вы там все такие красивые и очаровательные. Одним словом, "прекрасные полячки"!!! Удачи!!! Счастья!!! Любви и здоровья!!! Отличные воспоминания!!!», – написали в сети поклонники творчества Татьяны Кравченко.

Напомним, что Татьяну Кравченко перестали узнавать: "Словно Пугачева".

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