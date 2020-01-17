Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играет роль Валюхи Будько в сериале "Сваты", показала новое фото

Как сообщает Politeka.net, 66-летняя артистка поделилась снимком на своей странице в Instagram.

«Способность видеть чудесное в обыкновенном — неизменный признак мудрости», - подписала актриса фото.

Стоит отметить, что на снимке она красуется с непривычной пышной кудрявой украдкой и ярким макияжем. Актриса прижимает к себе пушистого кота.

Отметим, пользователи сети оценили яркий образ Кравченко. При этом некоторые даже отметили, что не смогли узнать любимую актрису. В то же время другие отметили, что с такой прической и макияжем она стала похожа на певицу Аллу Пугачеву.

«Красотка, прямо и не узнать», «Вы здесь на Пугачеву похожи», «Танечка и киса - обе заглядение!!!», «Особенно, когда это чудо совсем рядом и можно просто окунуться в её шерстку своими ручками, и она в ответ замурлыкает.... Надо правда радоваться каждому земному созданию.. Да она ещё и трехцветная, а это к счастью...», «Самая очаровательная и привлекательная», - пишут в комментариях.

Напомним, что осенью 2019 года появились слухи о том, что актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, исполняющие главные роли в сериале «Сваты», закрутили роман. В глаза бросилось то, что актер перестал публиковать в социальных сетях фотографии со своей женой. Хотя до этого он часто упоминал о ней. Кроме того, поклонники не раз отмечали тот факт, что актеры очень правдоподобно играют свои роли, и экранная любовь у них выглядит хорошо.

Кроме того журналисты предполагали, что в скором времени актеры могут сообщить, что состоят в отношениях на самом деле. Однако, Публичного признания никто так и не дождался.

Стоит отметить, что слухи о романе между артистами мелькали и еще раеьше. В 2018 году звездам даже пришлось опровергать информацию о своем романе. Тогда Татьяна Кравченко уверяла, что у них с Добронравовым сложились лишь дружеские отношения.

Напомним, что Валюху из "Сватов" сняли в обнимку с известным актером-усачом.

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