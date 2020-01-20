66-летняя звезда популярного сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько, показала себя с неожиданной стороны

Как передает Politeka.net, актриса поделилась в своем микроблоге в Инстаграм новым фото, на котором предстала в романтическом образе. Она позировала сидя, в коротком платье лилового цвета (что аж коленки видны). Нежные серьги округлой формы и сумочка белого цвета дополнили образ. Макияж "Валюха" выбрала нестандартный, артистка использовала карандаш для глаз, придав им некоей томности. Волосы актриса подобрала кверху, создав прическу наподобие "ракушки". Вылитая Одри Хепберн.

"Будьте счастливы и любимы 😘😍", - подписала снимок звезда.

Менее чем за сутки фанаты Кравченко более 14 000 раз оценили кадр, поставив "сердечко".

Комментирующие засыпали Татьяну комплиментами, желая ей всего прекрасного.

"Вы наша любимая😊💗🌹🌹🌹"

"Я вас обожаю))"

"Женщина- Шарм🙌🙌🙌"

"прелесть актриса, супер человек💐"

"Красавица наша! Люблю Вас, Вы - какая-то родненькая такая!Всех Вам благ!"

"Невероятная актриса , так вошла в роль 👏"

Ранее мы сообщали, "Валюха" поделилась в Инстаграм снимком с необычной пышной прической. В кадре актриса похожа на российскую певицу Аллу Пугачеву, что не могли не заметить ее поклонники. На руках Татьяна держит кошку и смотрит прямо в объектив, прижав пушистика к лицу.

«Красотка, прямо и не узнать», «Вы здесь на Пугачеву похожи», «Танечка и киса - обе заглядение!!!», «Особенно, когда это чудо совсем рядом и можно просто окунуться в её шерстку своими ручками, и она в ответ замурлыкает...", - писали в комментариях.

Также мы писали, Кравченко прокомментировала съемки 7-го сезона "Сватов". Известно, что вот уже несколько лет фанаты этого сериала ждут не дождутся, когда его продолжат снимать. Более того, съемки идут не на территории Украины, а Беларуси.

"Если бог даст и все пойдёт по плану, то в 2021 "Сваты" выйдут", - сообщила Кравченко.

Напомним, что Валюху из "Сватов" сняли в обнимку с известным актером-усачом.

А еще Politeka писала, Валюха из "Сватов" опозорилась после "похорон" Добронравова: "Не надо травить людей"

Также Politeka сообщала, что Татьяна Кравченко поразила внешностью на архивном фото: "Глазам не верится, богиня".