Имя украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука после заявления о разводе с женой не сходит с уст

Мужчина заявил, что бывшая дама его сердца, Елена, осталась для него другом и партнером, а также матерью его прекрасных детей, пишет Politeka.net.

Сама Елена рассказала в интервью, что Владимир ей изменял. По словам женщины, Остапчук не помогал ей с детьми и не понимал важности этой помощи. Кроме того, он якобы прямым текстом ей говорил "я еще не нагулялся".

"Я хочу погулять, наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, а что тут такого? У меня одна жизнь", - процитировала слова бывшего супруга Елена.

После интервью бывшей жены, Остапчук попал под шквал критики. Практически любой пост звезды стал площадкой для обсуждения его личной жизни.

Так, недавно Владимир Остапчук опубликовал фото с тренировки. В посте он признался, что повредил руку, а также поставил много хештегов шутливого содержания.

"#спитсженщинами #спитсмужчинами #спитсгитарой #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу #спорт #мотивация", - написал шоумен.

"Владимир, вы ведёт недостойно! Это дно!!! Фу таким быть", "Мелочный и не интересный. Самовлюбленный и несдержанный", "че без носков? Некому погладить?", "самовлюблённый нарцисс,будь серьезным!!!#недомужик", "Так любила тебя. А после развода и всей ситуации - стал отвратительным 🤢🤮", "Фу! Как низько🤦🏼♀️ НЕ опускайтесь еще дальше ... 😏дно👎🏻", - написали пользователи сети.

Напомним, также в интервью Елена рассказала, что гладила мужу носки, но позже отказалась это делать. Тогда Остапчук заявил, что достаточно зарабатывает и способен решить этот и другие вопросы.

Известно, что Остапчук с женой расстался после 10 лет брака.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук дал интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

Телеведущая в эфире программы поинтересовалась у Владимира Остапчука о нетрадиционной ориентации.

Но популярный шоумен опроверг все предположения Кати Осадчей и заявил, что он никогда не спал с мужчинами.

Напомним, Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели

Как сообщала Politeka, бывшая жена Остапчука внезапно проговорилась о причине развода: "Он снова и снова..."

Также Politeka писала, что Остапчука поймали на горячем с победительницей "Танців з зірками": пикантные детали слили в сеть