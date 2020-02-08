Имя украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука после заявления о разводе с женой не сходит с уст
Мужчина заявил, что бывшая дама его сердца, Елена, осталась для него другом и партнером, а также матерью его прекрасных детей, пишет Politeka.net.
Сама Елена рассказала в интервью, что Владимир ей изменял. По словам женщины, Остапчук не помогал ей с детьми и не понимал важности этой помощи. Кроме того, он якобы прямым текстом ей говорил "я еще не нагулялся".
"Я хочу погулять, наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, а что тут такого? У меня одна жизнь", - процитировала слова бывшего супруга Елена.
После интервью бывшей жены, Остапчук попал под шквал критики. Практически любой пост звезды стал площадкой для обсуждения его личной жизни.
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Так, недавно Владимир Остапчук опубликовал фото с тренировки. В посте он признался, что повредил руку, а также поставил много хештегов шутливого содержания.
"#спитсженщинами #спитсмужчинами #спитсгитарой #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу #спорт #мотивация", - написал шоумен.
"Владимир, вы ведёт недостойно! Это дно!!! Фу таким быть", "Мелочный и не интересный. Самовлюбленный и несдержанный", "че без носков? Некому погладить?", "самовлюблённый нарцисс,будь серьезным!!!#недомужик", "Так любила тебя. А после развода и всей ситуации - стал отвратительным 🤢🤮", "Фу! Как низько🤦🏼♀️ НЕ опускайтесь еще дальше ... 😏дно👎🏻", - написали пользователи сети.
Напомним, также в интервью Елена рассказала, что гладила мужу носки, но позже отказалась это делать. Тогда Остапчук заявил, что достаточно зарабатывает и способен решить этот и другие вопросы.
Известно, что Остапчук с женой расстался после 10 лет брака.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук дал интервью Кате Осадчей для "Світського життя".
Телеведущая в эфире программы поинтересовалась у Владимира Остапчука о нетрадиционной ориентации.
Но популярный шоумен опроверг все предположения Кати Осадчей и заявил, что он никогда не спал с мужчинами.
Напомним, Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели
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