8 февраля в Украине начнется национальный отбор на главный музыкальный конкурс — Евровидение 2020.

Украинцы будут бороться за право представить свою родину в три этапа: два полуфинала и финал. Politeka.net сообщает, кто выступит в первом полуфинале нацотбора, который состоится 8 февраля во Дворце культуры КПИ. Второй будет 15 февраля. А через неделю, 22 февраля станет известен победитель, который и отправится на Евровидение.

Участники первого полуфинала

В 2020 году Украина проведет уже пятый Национальный отбор. В нем участвуют 16 исполнителей. Соответственно, в каждом полуфинале будут соревноваться по восемь претендентов. Стало известно, какие участники попали в первый этап. Они будут выступать в таком порядке:

1. [О] — инди-поп группа, завоевавшая премию «Хит года» по версии KissFM. Она собирается повезти на Евровидение свою песню “Там, куди я йду”.

2. Яна Шемаева (Jerry Heil) — певица, музыкант и видеоблогер, в 2019 году мощно "выстрелила" с песней «Охрана отмєна» и набрала 17 миллионов просмотров на Youtube. Новая песня называется “#VEGAN”. Пока, как признается сама Яна, она еще не готова.

3. Екатерина Боголюбова (Katya Chilly) — украинская певица, музыкант и композитор, выпустила 5 альбомов, дала более тысячи концертов в Украине и за рубежом. Свою песню «Піч» она пока держит в тайне, но успела заинтриговать поклонников экспрессивным отрывком.

4. Марина Круть (KRUTЬ) — бандуристка и музыкант, создала уникальный стиль, который включает живую игру на бандуре, вокал и электронные элементы. Пока она не представила свою песню, но объявила название: “99”.

5. Go-A — группа, которая прославилась в жанре танцевальной электронной музыки, засветилась на крупных музыкальных фестивалях, таких как «Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест». Она представит песню “Соловей”.

6. CLOUDLESS — бойз-бенд, известный в Украине благодаря хиту «Між світами», который стал саунд-треком к сериалу «Школа». Они исполнят песню “Drown Me Down”.

7. GIO — украинский поп-музыкант, композитор и автор песен, участник шоу «Х-фактор» и «Голос Країни». Композиция — “Feeling so Lost”.

8 . Assol — украинская певица, которая покоряет шоу-бизнес с пяти лет, полуфиналистка шоу «Голос країни». Песня — «Save It».

Правила Нацотбора на Евровидение 2020, жюри и ведущий

В этом году вокалисты со всего мира будут соревноваться в городе Роттердам в Нидерландах. Евровидение 2020 пройдет в три этапа: 12 и 14 мая — полуфиналы, а 16 мая — финал и подсчет голосов.

Все исполнители, которые хотят представить свою страну, должны еще в январе заполнить анкету и победить в национальном отборе. Согласно правилам, в Евровидении могут участвовать музыканты, которым до начала первого полуфинала исполнится 16 лет. В Украине это как раз 8 февраля.

Участники должны представить новые песни, которые написали сами. При этом композицию нельзя было пускать в эфир или исполнять вживую до 1 сентября 2019 года. Организаторы Нацотбора уже объявили список всех участников, а также их порядок выступления.

Лучшего из них определят опытные члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль, а также новенький — Виталий Дроздов. Для тех кто не знает — это генеральный директор радио “Хит ФМ”, музыкальный эксперт и экс-участник группы “Ляпис Трубецкой”. Ведущим снова будет Сергей Притула.

Где смотреть Национальный отбор 2020 в Украине

Первый полуфинал будут в прямом эфире показывать телеканалы “СТБ” и “UA: Перший”. Кроме того, отдельную онлайн-трансляцию запустят на YouTube. Нацотбор начнется 8 февраля (суббота) ровно в 18:00.

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