Вместо России новым фаворитом шоу стала Италия, сообщает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт конкурса

Пока в Украине еще идет национальный отбор на Евровидение 2020 букмекеры уже активно принимают ставки на возможных победителей. Судя опубликованной на сайте конкурса статистике, нынешним фаворитом является Италия. Ее шансы на победу оцениваются 8%.

На втором месте расположилась Россия с 7% вероятности победы ее участника. Отметим, что в предыдущей версии рейтинга РФ занимала первую строчку. Третье, четвертое и пятое место делять между собой страны Северной Европы - Дания, Швеция и Норвегия.

Украина занимает девятое место в таблице. Впрочем, поправить ситуацию наша страна сможет после оглашения результатов Нацотбора.

Согласно данным сайта Евровидения 2020, коэффициенты собраны у букмекеров, которые принимают ставки на конкурс песни Евровидение 2020. Коэффициенты могут быть изменены, и их можно рассматривать как прогноз букмекерских контор: кто победит в Евровидении-2020.

Также на сайте можно найти информацию, что 8 и 15 февраля состоятся полуфиналы украинского отбора. В них примут участие следующие артисты.

Представитель Украины на конкурсе определен в финале 22 февраля.

Конкурс пройдет в первой половине мая 2020 год в Роттердаме, Нидерланды. Несмотря на то, что большее число участников еще неизвестно, букмекеры активно принмают ставки.

12 мая состоится уже первый полуфинал конкурса, 14 мая – второй, а 16 мая – в гранд-финале жюри-страны и поклонники артистов проголосуют за понравившихся исполнителей и выберут победителя Евровидения этого года.

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