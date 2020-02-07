Дан Балан засветился в объятиях новой красотки, кадры поражают
Певец Дан Балан, который ранее заигрывал на публике с украинской теледивой и певицей Тиной Кароль, внезапно потерял к ней интерес. Он показал фото с корпоратива, на котором во всю прижимался к своей новой спутнице – хореографу из его команды Светлане Соколовой. Об этом сообщает Politeka.net.
Он отметил свой день рождения в компании друзей и новой девушки, фото с которой разошлись по сети, как горячие пирожки.
«Две души, два таланта...», – подписали поклонники Дана, опубликовав снимок с новой подружкой певца в фан-аккаунте Балана.
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«Праздник удался», – также отметили фанаты певца в еще одном фан-аккаунте Дана Балана.
Тут также пользователи сети оставили много интересных комментариев о его отношениях с Тиной.
«На все 100%! Дан доволен.», «От Тины не осталось и следа...», «За иллюзии расплачиваются действительностью...», «Печально на это смотреть .Но пара влюблена .Счастья им во всех позах», «какие карты? Блин, всего лишь танцовщица из команды. Это не его девушка!!!! И тина ваша тоже не при чем тут», «какая блин Тина??????обалдеть, люди в сказки верят. Сходите на съемки и посмотрите, что ваша тина Дану не нужна. Он на нее даже не смотрит.», – отметили в сети неравнодушные украинцы.
Сама девушка на фото в свою очередь даже посвятила Дану Балану стих:
«В волшебный день календаря,
Небесный зазвучал орган,
В тот миг, 6 февраля,
Вселенной был подарен Дан!
Талантливый создатель и певец,
«Он как по нотам, шел по свету»,
Немало покорил сердец,
Захватывая всю планету!
Открыл для нас свой арсенал,
Читал он сказки и легенды,
Из года в год хиты писал,
И сотворил свою «Colendo». Под «Chica Bomb» и «Funny Love»,
И под латинские мотивы...
От появления «Ventigo»,
Сердца разбились многих дам!
A Crazy Loop? Что вам сказать?
Он был пределом женских грёз,
Когда он начинал плясать -
Рыдали «лепестками слёз»! В метро, в машине, в самолёте,
В кафе, у папы на работе
И в каждом дорогом фойе
Играет «Numa Numa yeah»! Шедевров не пересчитать,
Из банды, каждый подтвердит!
Маэстро - не переиграть !
Магический Твой каждый хит!
Твой голос лечит как «Бальзам»,
Когда поёшь ты нам про «Freedoom»,
И чертят звёзды «Hold On Love»,
Почувствовав, твои флюиды.
Твори! Люби! Будь нам здоров!
Улыбкой, добивай врагов!
И пусть горят магнитофоны!
Твои не писаны законы! Дейнерис и Твои Драконы!».
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