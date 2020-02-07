Поклонники уже желают счастья певцу с новой возлюбленной

Дан Балан засветился в объятиях новой красотки, кадры поражают

Певец Дан Балан, который ранее заигрывал на публике с украинской теледивой и певицей Тиной Кароль, внезапно потерял к ней интерес. Он показал фото с корпоратива, на котором во всю прижимался к своей новой спутнице – хореографу из его команды Светлане Соколовой. Об этом сообщает Politeka.net.

Он отметил свой день рождения в компании друзей и новой девушки, фото с которой разошлись по сети, как горячие пирожки.

«Две души, два таланта...», – подписали поклонники Дана, опубликовав снимок с новой подружкой певца в фан-аккаунте Балана.

«Праздник удался», – также отметили фанаты певца в еще одном фан-аккаунте Дана Балана.

Тут также пользователи сети оставили много интересных комментариев о его отношениях с Тиной.

«На все 100%! Дан доволен.», «От Тины не осталось и следа...», «За иллюзии расплачиваются действительностью...», «Печально на это смотреть .Но пара влюблена .Счастья им во всех позах», «какие карты? Блин, всего лишь танцовщица из команды. Это не его девушка!!!! И тина ваша тоже не при чем тут», «какая блин Тина??????обалдеть, люди в сказки верят. Сходите на съемки и посмотрите, что ваша тина Дану не нужна. Он на нее даже не смотрит.», – отметили в сети неравнодушные украинцы.

Сама девушка на фото в свою очередь даже посвятила Дану Балану стих:

«В волшебный день календаря,

Небесный зазвучал орган,

В тот миг, 6 февраля,

Вселенной был подарен Дан!

Талантливый создатель и певец,

«Он как по нотам, шел по свету»,

Немало покорил сердец,

Захватывая всю планету!

Открыл для нас свой арсенал,

Читал он сказки и легенды,

Из года в год хиты писал,

И сотворил свою «Colendo». Под «Chica Bomb» и «Funny Love»,

И под латинские мотивы...

От появления «Ventigo»,

Сердца разбились многих дам!

A Crazy Loop? Что вам сказать?

Он был пределом женских грёз,

Когда он начинал плясать -

Рыдали «лепестками слёз»! В метро, в машине, в самолёте,

В кафе, у папы на работе

И в каждом дорогом фойе

Играет «Numa Numa yeah»! Шедевров не пересчитать,

Из банды, каждый подтвердит!

Маэстро - не переиграть !

Магический Твой каждый хит!

Твой голос лечит как «Бальзам»,

Когда поёшь ты нам про «Freedoom»,

И чертят звёзды «Hold On Love»,

Почувствовав, твои флюиды.

Твори! Люби! Будь нам здоров!

Улыбкой, добивай врагов!

И пусть горят магнитофоны!

Твои не писаны законы! Дейнерис и Твои Драконы!».

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