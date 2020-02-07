Российская певица украинского происхождения Лолила Милявская рассказала подробности развода со своим пятым мужем, пишут "Дни"

О готовящемся разводе Лолиты Милявской с ее пятым мужем Дмитрием Ивановым стало известно несколько недель назад. Через неделю в Басманном суде Москвы стартует официальный процесс.

Как это часто бывает в жизни звезд, не обошлось без скандальных подробностей. Лолита через суд хочет доказать, что бракт был фиктивным. Если ее попытка будет удачной, Иванов лишится российского гражданства. Таке ему грозит потеря израильского паспорта, который он получил благодаря супруге.

Милявская так хочет отобрать у мужа документы, что обратилась к очень известному адвокату Сергею Жорину.

Юрист раъяснил некоторые детали процесса. Так, обращение артистки рассматривают в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Москве.

"По нашим данным, вместе супруги не проживали и совместного хозяйства не вели. В фиктивном браке состояли семь месяцев: с 29 мая 2009 года по 12 января 2010-го. 22 октября, то есть спустя почти пять месяцев после заключения брака, Иванов получил гражданство РФ. А затем, всего через 1,5 месяца, подал заявление о расторжении брака. Все это вызывает вполне определённые подозрения. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут этому правовую оценку", – заявил адвокат.

Напомним, летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым. Затем появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Когда подробности получили огласку, Иванов подал на развод, а Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило мужчину, и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

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