Стало известно, почему вокалисты группы "Иванушки" Игорь Сорин и Олег Яковлев так рано ушли из жизни

Откровенное заявление в интервью журналистам сделал продюсер Игорь Матвиенко, передает АиФ.

По его словам, он узнал о том, что певец Игорь Сорин подсел на наркотики уже после того, как он покинул популярную группу "Иванушки".

Матвиенко также добавил, что бывший вокалист коллектива Игорь Сорин «попал в дурную компанию людей, которые конкретно сидели на наркоте».

"Про то, что Сорин употребляет наркотики, я узнал, когда он уже ушёл из «Иванушек». До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно «сидели» на наркоте. Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы. Денег было немного, поэтому всё это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого «качества» наркота. Итог один", - признался известный российский продюсер.

В интервью Игорь Матвиенко затронул и другого экс-вокалиста группы Олега Яковлева, который также скончался в раннем возрасте.

Продюсер заявил, что прекрасно знал, что Олег Яковлев злоупотребляет алкоголем, поэтому у них были серьезные разговоры. Матвиенко пытался убедить музыканта, что пагубная привычка до добра не доведет. К сожалению, к словам продюсера Олег Яковлев не прислушивался и ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Иванушек" ошарашил внешним видом. Участник группы Андрей Григорьев-Апполонов похвастался перед своими поклонниками, как он колесит по райскими островам и купается в океане.

Но опубликованное в Instagram фото музыканта ошарашило его фанатов. На снимке Андрей Григорьев-Апполонов улыбается, его волосы растрепаны, а щеки горят от загара.

Некоторые комментаторы порадовались за "рыжего из Иванушек" и пожелали ему хорошего отдыха. Но были и такие пользователи, которые разнесли звезду за внешний вид.

Один из подписчиков спросил, почему Андрей так потолстел. "Не толстый, а опухший от бухла", – ответил за Григорьева-Апполонова другой поклонник, намекая на пристрастие музыканта к алкогольным напиткам.

Напомним, эпатажный солист группы Placebo сильно постарел

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