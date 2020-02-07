Стало известно, почему вокалисты группы "Иванушки" Игорь Сорин и Олег Яковлев так рано ушли из жизни
Откровенное заявление в интервью журналистам сделал продюсер Игорь Матвиенко, передает АиФ.
По его словам, он узнал о том, что певец Игорь Сорин подсел на наркотики уже после того, как он покинул популярную группу "Иванушки".
Матвиенко также добавил, что бывший вокалист коллектива Игорь Сорин «попал в дурную компанию людей, которые конкретно сидели на наркоте».
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"Про то, что Сорин употребляет наркотики, я узнал, когда он уже ушёл из «Иванушек». До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно «сидели» на наркоте. Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы. Денег было немного, поэтому всё это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого «качества» наркота. Итог один", - признался известный российский продюсер.
В интервью Игорь Матвиенко затронул и другого экс-вокалиста группы Олега Яковлева, который также скончался в раннем возрасте.
Продюсер заявил, что прекрасно знал, что Олег Яковлев злоупотребляет алкоголем, поэтому у них были серьезные разговоры. Матвиенко пытался убедить музыканта, что пагубная привычка до добра не доведет. К сожалению, к словам продюсера Олег Яковлев не прислушивался и ушел из жизни в возрасте 47 лет.
Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Иванушек" ошарашил внешним видом. Участник группы Андрей Григорьев-Апполонов похвастался перед своими поклонниками, как он колесит по райскими островам и купается в океане.
Но опубликованное в Instagram фото музыканта ошарашило его фанатов. На снимке Андрей Григорьев-Апполонов улыбается, его волосы растрепаны, а щеки горят от загара.
Некоторые комментаторы порадовались за "рыжего из Иванушек" и пожелали ему хорошего отдыха. Но были и такие пользователи, которые разнесли звезду за внешний вид.
Один из подписчиков спросил, почему Андрей так потолстел. "Не толстый, а опухший от бухла", – ответил за Григорьева-Апполонова другой поклонник, намекая на пристрастие музыканта к алкогольным напиткам.
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