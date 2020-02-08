Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в сети пост, посвященный продюсеру Игорю Матвиенко

Звезда записала видео, на котором поблагодарила Матвиенко, у которого был день рождения, за работу пишет Politeka.net. Звезда призналась - она "так молила бога", чтобы Игорь Матвиенко стал ее продюсером, но не сложилось. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Настя предстала в сером пиджаке-платье, который открыл ее стройные ножки. Глубокое декольте подчеркнуло грудь звезды.

Волочкова стояла на высоких каблуках аккуратно выставив ножку вперед. Ее образ завершали украшения в виде голубого кольца и браслетов.

Легкий макияж и волосы убранные назад - уже стали почти "фишкой" знаменитости.

"Дорогой Игорь Матвиенко! С Юбилеем! 🙏 Мы все вас любим!🙏💃 Счастья Вам и истинных благ! Благодарю Бога за встречу с Вами!🙏🌺", - написала Анастасия.

Данный пост собрал более 36 тысяч просмотров.

За некоторое время до этого Анастасия опубликовала снимок в этом же наряде, но в другой локации. К тому же в руках балерина держала милого котенка.

Данная публикация собрала более 5500 лайков.

Стоит отметить, что не так давно Анастасия побывала в Таиланде, откуда выкладывала массу фото и видео. Пользователи сети активно комментировали посты, иногда весьма нелицеприятно высказываясь о Волочковой.

Звезда даже позволяла спорить с комментаторами, а также обращалась к ним в своих публикациях. По мнению артистки, ее красоте, успешности и отдыху завидуют, поэтому она получает такой большой негатив.

Позже балерина все же приняла решение закрыть комментарии к постам. Сейчас имеется возможность комментировать лишь некоторые посты.

Так, недавно Анастасия открыла комментарии к посту, где предстала со своим врачом, который занимается коррекцией деформации стоп.

Пользователи сети по-разному восприняли данное сообщение, но большинство поддержали артистку.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова оказалась фанатом свежей зеленой пищи и натуральных продуктов. Молочные продукты она не употребляет, но при этом позвляет себе пару кусочков благородного сыра.

Напомним, Волочкова взорвала видом в купальниках и шпагатах: топ ярких фото звезды в Таиланде.

Как сообщала Politeka, развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя.

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.