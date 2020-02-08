Как выглядит новая пассия известного украинского исполнителя Дана Балана

Новая девушка Дана Балана скоро будет на устах у всех поклонников творчества певца, а также фанатов певицы Тины Кароль. Ведь совсем недавно сеть гудела об их романе, зародившемся еще на шоу «Голос країни». Но, по всей видимости, роман уже закончился – Дан Балан отметил свой 41-й день рождения с красоткой из своей команды Светланой Соколовой.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на инстаграм танцовщицы Соколовой.

Самое последнее фото красотки с молдованином Баланом ошарашило ее друзей:

«И чё люди такие злобные, глупые, мелкие, черноротые и чорнодушие... Девочка Света, ты- прелесть! Береги себя в этом мире!», «Восхищаюсь, люблю и уважаю. Очень милые. Не слушайте злых теток, это у них наверное возростные проявления.», «Красивая талантливая пара», «Света классную провокацию устроила! Есть о чем девушкам поговорить, ну и помечтать заодно!», «Эх Светка, зря ты это сделала.... Сейчас польётся много грязи... и ты почувствуешь на себе "истинное" лицо публики!!! Даже если ты ничего плохого и не хотела сделать...», «Ааааа!!! Клааас!!!! Многогранный талант!!!!», «Дан и Тина созданны друг для друга😍😍😍. А ты ему совсем не подходишь», «Вы вместе?», «Ваааууу,очень искренне и чувственно!Света,ты красотка,классное фото! А Дан,Дан реально необыкновенный,космический человек!!!», – пишут с сети.

Напомним, что Дан Балан засветился в объятиях новой красотки на праздновании своего дня рождения.

Певец Дан Балан, который ранее заигрывал на публике с украинской теледивой и певицей Тиной Кароль, внезапно потерял к ней интерес. Он показал фото с корпоратива, на котором во всю прижимался к своей новой спутнице – хореографу из его команды Светлане Соколовой. Он отметил свой день рождения в компании друзей и новой девушки, фото с которой разошлись по сети, как горячие пирожки.

«Какая блин Тина??????обалдеть, люди в сказки верят. Сходите на съемки и посмотрите, что ваша тина Дану не нужна. Он на нее даже не смотрит.», – отметили в сети неравнодушные украинцы.

Напомним, что будущее Тины Кароль с Даном Баланом наконец раскрыто

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