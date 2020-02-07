Знаменитая украинская певица Ольга Полякова уверена, что языковая проблема в Украине надумана, и людям «все равно»

Такое мнение артистка высказала в программе «Право на владу» на канале 1+1, куда была приглашена в качестве гостя, передает Politeka.

Звезда уверена, что проблема языка лежит в политической плоскости, люди же живут другим. В качестве примера она привела свой концерт во Львове. Там на стадионе "Арена Львов" она собрала аншлаг. Не секрет, что большинство песен Полякова исполняет на русском, однако публика на западе страны встречала ее отлично.

«Это прекрасный был концерт, 35 тысяч людей, которые в унисон поют твои песни на русском языке, я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет, что это разжигается в политическом поле, это разжигается на телевидении… В жизни этого нет», – подчеркнула Полякова.

Она отметила, что люди готовы петь с исполнителем на любом языке и поддерживать артиста, если он разделяет с ними их ценности, если звезда и зритель говорят на одном ментальном языке, и не важно, Украина это или дальнее зарубежье.

«Я проехала не только всю Украину, у меня были гастроли в США, Канаде, это была украинская диаспора. И на меня ходят только украинцы, хотя у меня русскоязычные песни. Они битком набивали залы и пели все мои песни, и им было все равно, что я пою на русском, потому что они воспринимают меня украинской певицей, каковой я являюсь», – рассказала она.

По мнению Поляковой, разжигая ненависть на почве языка и сталкивая людей лбами, политики на самом деле таким образом отвлекают внимание украинцев от гораздо более важных проблем.

«Почему мы не говорим, что на свои концерты мы не можем добраться? Потому что у нас элементарно нет дорог. Я проехала всю Украину. И если раньше дорог не было, то сейчас их нет совсем. Если 300 километров я должна ехать 14 часов машиной. Нет залов или же они не отапливаются зимой. Летом в них, как в бане, а зимой, как в холодной труне. А люди хотят куда-то ходить, но не могут купить билеты. Так поднимите уровень жизни, чтобы люди могли платить за билеты на концерты. Тогда уже можно говорить о развитии украинского искусства и культуры. Чтобы люди могли тут зарабатывать и тут подниматься этими социальными лифтами», – заявила певица.

Ольга Полякова о проблеме языка (с 52:42)

Напомним, Полякова засветилась со знаменитым красавчиком.

Как сообщала Politeka, в сети пожаловались на проблему с украинским языком.

Также Politeka писала, что скандал вокруг приключений "Мисс Львов" в Москве вышел за рамки.