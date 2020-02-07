В сеть попало новое видео с дочерью Аллы Пугачевой Лизой, снятом во время гостин Кристины Орбакайте

Запись появилась на фан-странице Лизы Галкиной в Instagram, пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дочь артиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой обращается к Орбакайте и показывает, что ей нравится в ее наряде. После этого подходит к матери и «разбирает» по элементам ее сегодняшний образ.

Все это снимает на телефон Максим Галкин.

«Блестюшки мне нравятся. И я не сказала, сапоги мне нравятся. Еще шубки тут специальные такие с подкладочкой. У мамы мне понравилась сумочка, и вот эти вот такие сапожки, и пуговочки», – говорит Лиза Галкина, показывая сначала на наряды Кристины Орбакайте, а затем рассматривая платье своей мамы, Аллы Борисовны.

«А ты мне понравилась всякая: и платьице, и ботиночки», – улыбается Пугачева Лизе и обнимает ее.

«Модный приговор. Да уж, да уж», – заключил Гарри Галкин.

Семейное видео слили в сеть поклонники Галкина. Также под видео появились комментарии пользователей сети.

«Ох, Лизонька, оййй-ёйй, ее походка, речь, ну, что за чудо🤗 а артистизм уже родился вместе с ней😂 даже учиться не нужно», «Максим,ну какие они сладкие малыши..Обожаю вас всех...Спасибо,что даете возможность,заглянуть в Ваш мир!», «Я обожаю их. Такие милые лапулюшки.», «Боже как они хорошенкие все! очень красивая семья! смотришь на них и жить хочешь», «Классные сестрицы», «Наконец то у Пугачевой настоящее женское счастье ...такая идиллия», «Лиза очень утончённая девочка и она вам подскажет решение вопроса», «Три истинские ведьмочки. Молодцы!», «Наконец Алла Борисовна живёт как мама, как женщина! Здоровья и долгих, долгих лет!», Оч рада за вас, все молодцы, а вот с чёрным цветом легче, к чему столько? Забудьте про него вообще, полно прекрасных светлых ярких красок», «И в конце Гарри сделал заключение...», – написали в сети.

Напомним, что дети Галкина и Пугачевой поразили жутким развлечением, кадры взорвали сеть: "усыпительное дайте".

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался видео с 6-летним сыном, его талант поражает.

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