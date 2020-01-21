Российский ведущий и пародист Максим Галкин похвалился достижениями своего сына Гарри.

Видео, на котором 6-летний сын Галкина и Аллы Пугачевой поет, ведущий опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. Мальчик очень старательно исполняет песню на иностранном языке. «Музицируем!», - подписал видео Максим Галкин.

В комментариях к видео появилось множество восторженных комментариев.

«С такими родителями грех не начать петь!», «Молодец, талантливый мальчик!!!», «Боже!!! Какой молодец!!!! Очень талантливый ребенок! Весь в родителей!», «Очень одаренные дети!!», «Судя по всему на ваших детях природа отдыхать не будет», «Это просто невероятно! И Гарри, и Лиза такие музыкальные, артистичные! Браво маленьким».

Многие фанаты сравнили маленького Гарри с итальянским певцом Робертино Лоретти. Но часть фанатов утверждает, что Гарри все же очень похож на Максима.

«Еще чуть-чуть и Робертино Лоретти», «Гарри - маленькая копия Максима».

Кстати, видео всего за полчаса набрало более 200 тыс. лайков и более 3 тыс. комментариев. Интересно, что в среднем видео телеведущего просматривает более миллиона человек. Особенно, если на видео дети Аллы и Максима.

Отметим, что звездная пара не жалеет денег на образование своих детей. Елизавета и Гарри Галкины с малых лет занимаются изучением языков, актерским мастерством, спортом. У каждого из малышей есть свои таланты. Стоит отметить, что в свои 6 лет они уже полноценные звезды Инстаграма. Максим Галкин регулярно публикует на своей странице импровизированные спектакли с участием детей.

Напомним, что Пугачева в прозрачной юбке сверкнула голыми ногами перед Галкиным: "Это уже слишком".

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи».

Также Politeka писала, что Галкин насмешил дерзкой выходкой, Пугачевой должно быть стыдно: "Острая попка".