55-летняя украинская певица Таисия Повалий рассказала о невзгодах, которые буквально на каждом шагу преследуют ее в последние дни

В частности, у артистки внезапно ухудшилось здоровье, дали о себе знать прошлые проблемы с ногами. Как передает Politeka.net, певица поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в больничном коридоре - в маске на лице и в инвалидной коляске. Артистка напугала внешним видом поклонников: на ней серые штаны, черная спортивная кофта и вязаная шапка с помпоном.

В подписи к фото Повалий сообщила, что помимо проблем со здоровьем, вокруг нее "сходит с ума" техника. Сначала у нее сломалась кофеварка, о ремонте которой она уже было договорилась, но приключилась новая беда. Когда кофеварку уже погрузили в машину, не смогли выехать со двора, так как сломались гаражные ворота.

"оооо, Боги, и тут моя Нога !!!!!!!!!! Прошлое хватает меня за ноги )))) Друзья !!!! Вперёд и только Вперёд", - написала в соцсети Таисия.

Поклонники тут же кинулись подбадривать знаменитость, желая скорейшего выздоровления. Многих интересует вопрос, что случилось с ногами артистки, но та не признается.

"Таечка, котик, ну что же вы так? Надеюсь, с ножкой всё хорошо!😭 Нельзя болеть! Только вперёд! Берегите себя, пожалуйста!!! Люблю и обнимаааааю! ❤️"

"Господи! Что случилось? Надеюсь ничего страшного 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 выздоравливайте поскорее! ❤️😥🙏 а прошлое, оно не всегда плохое, а больше хорошее! Пусть хорошее переборет плохое! 😘"

"Насколько я не суеверная, но тут реально поверишь в злой рок. Или в человеческую зависть. Таечка, берегите себя"

"Фото настолько ввело меня в ступор,что не сразу стала читать описание😳Таечка,береги себя,свою семьи и свой дом❤️"

"Видите сколько преданных поклонников переживают за Вас. Я одна из них.Все будет хорошо,👍"

Ранее мы сообщали, Повалий всколыхнула публику, когда спела в Москве на украинском языке. К слову, артистка вот уже несколько лет, как живет и работает в России.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.