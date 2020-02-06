Певица Таисия Повалий уже несколько лет как уехала из Украины и теперь активно выступает в России

Новая же ее работа на украинском языке - удивила многих. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram эстрадной певицы.

Так на своеобразном промо своей новой песни, "просто Тая" поет о любви, разрушении всех мнимых границ, красоте и так далее. Стоит отметить, что ее фолловеры практически все, как один "запели" о таланте и прекрасном внешнем виде артистки, а также, пишут многие в комментариях, новая песня, может стать настоящим хитом.

Но не сколько анонс новой работы Повалий вызвал у публики такой интерес, как внешний вид артистки. На фото 55-летняя Таисия Повалий красуется в эффектном алом и латексном, или же, из лак-кожи, платье. Некоторым из пользователей такой вид показался "слишком смелым" как для уже, в какой-то мере, почетного возраста певицы.

Кроме того, в сети также отмечается, что попытки Повалий "наладить отношения с Родиной", спев на украинском, тщетны и о том, что украинцы никогда ее не примут "обратно".

Напомним также, 54-летняя Таисия Повалий и ее муж, 57-летний Игорь Лихута, отметили серебряную свадьбу.

Певица и продюсер поженились 25 лет назад — 31 декабря 1993 года. Таисия рассказала о секрете их семейного счастья в интервью российскому изданию.

По словам певицы этот секрет прост: "Они всегда вместе, у них общие цели и одно увлечение на двоих — музыка. Мы знаем, куда идем. И вот уже много лет рука об руку двигаемся вперед, без страха и сомнений ".

Ради Игоря Таисия ушла от первого мужа, от которого родила сына Дениса.

Лихута поверил в талант Таисии: он начал работать с ней как продюсер и сделал звездой.

Сейчас певица жалеет только об одном: у них с Игорем нет общих детей. Таисия признается, что сделала три аборта.

Повалий, с грусьтью, сказала: "Все надо делать в свое время. Боженька нам с Игорем давал детей. Но тогда мы еще жили на съемной квартире и не понимали, что нас ждет. У нас могло быть трое… Но мы побоялись и согрешили".

Ранее мы сообщали, чтоУкраинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и работает в России, поделилась с поклонниками парой снимков, на которых продемонстрировала идеально гладкую кожу лица.

«Решила сделать селфи, накрасила губки», – подписала артистка публикацию в социальной сети Instagram.

На фото звезда улыбается в лучах солнца, демонстрируя всем, что годы над ней не властны.

В комментариях пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одни восхищались цветущим видом Повалий, другие упрекали в чрезмерном увлечении пластикой.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандальная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.