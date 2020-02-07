Не стало американской актрисы и певицы Дайанн Торн

Она наиболее известная украинскому зрителю по роли в популярном среди не одного поколения зрителей «Стар Треке». Одним из первых об этом сообщил «The Hollywood Reporter».

Торн скончалась на 84 году жизни в одной из клиник Лас-Вегаса, она долгое время боролась с раком поджелудочной железы. Смерть артистки подтвердил ее супруг, также артист Ховард Морер. Примечательно, что пара прожила вместе 44 года.

Дайан Торн — родилась 14 октября 1943 года в Коннектикуте, провинциальная девчонка бредила большой славой Голливуда, мега-популярности она достичь не смогла, но зрителю-любителю «специфического» жанра - эротические сериалы – Торн хорошо знакома. Дайана Торн дебютировала в тематическом фильме «Sin in the Suburbs» в 1964 году, где её партнершей была Одри Кэмбелл.

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Она также снималась в другого жанра фильмах, в частности, таких, как «Настоящие мужчины», «Шоу Мерва Гриффина», «Ария»,«Кровавый шабаш», «Столкновение», «Дом колдуна» и «Пиноккио» и других.

Ранее мы рассказывали о том, что в США неожиданно скончался популярный рэп-исполнитель Juice Wrld. По информации СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. 

врачи-медики

Ранее Politeka писала, что шоу «Последний герой» сопровождает настоящее проклятие. Уже многие участники этого проекта умерли. Первой жертвой стала российская певица Жанна Фриске, которая умерла от рака.

В 2018 году после длительной болезни умерла победительница 4 сезона проекта 55-летняя Яна Волкова. В 2019 году скончались артисты Децл и Юлия Началова, которые также были участниками этого шоу. Возможно, это просто совпадение, но очередные трагедии не дают покоя тем, кто принимал участие в съемках этого проекта.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Также Politeka писала, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".