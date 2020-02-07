Не стало американской актрисы и певицы Дайанн Торн

Она наиболее известная украинскому зрителю по роли в популярном среди не одного поколения зрителей «Стар Треке». Одним из первых об этом сообщил «The Hollywood Reporter».

Торн скончалась на 84 году жизни в одной из клиник Лас-Вегаса, она долгое время боролась с раком поджелудочной железы. Смерть артистки подтвердил ее супруг, также артист Ховард Морер. Примечательно, что пара прожила вместе 44 года.

Дайан Торн — родилась 14 октября 1943 года в Коннектикуте, провинциальная девчонка бредила большой славой Голливуда, мега-популярности она достичь не смогла, но зрителю-любителю «специфического» жанра - эротические сериалы – Торн хорошо знакома. Дайана Торн дебютировала в тематическом фильме «Sin in the Suburbs» в 1964 году, где её партнершей была Одри Кэмбелл.

Она также снималась в другого жанра фильмах, в частности, таких, как «Настоящие мужчины», «Шоу Мерва Гриффина», «Ария»,«Кровавый шабаш», «Столкновение», «Дом колдуна» и «Пиноккио» и других.

Ранее мы рассказывали о том, что в США неожиданно скончался популярный рэп-исполнитель Juice Wrld. По информации СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался.

Ранее Politeka писала, что шоу «Последний герой» сопровождает настоящее проклятие. Уже многие участники этого проекта умерли. Первой жертвой стала российская певица Жанна Фриске, которая умерла от рака.

В 2018 году после длительной болезни умерла победительница 4 сезона проекта 55-летняя Яна Волкова. В 2019 году скончались артисты Децл и Юлия Началова, которые также были участниками этого шоу. Возможно, это просто совпадение, но очередные трагедии не дают покоя тем, кто принимал участие в съемках этого проекта.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Также Politeka писала, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".