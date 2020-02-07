Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поучаствовала в съемке на Манхеттене

Серию снимков она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото София в стильном костюме в гусиную лапку позирует на фоне красивых зданий. Девушка как всегда выглядит превосходно, а короткая юбка подчеркивает ее стройные ноги. Отметим, что для фотосессии Евдокименко выбрала свою любимую укладку. Как ей удается накручивать эти натуральные локоны девушка рассказывала в своих влогах.

Пользователям сети пришлась по вкусу новая съемка Софии. Фотографии всего за полчаса собрали более 500 лайков.

«Классные фото, очень красиво», «Красота», «Как всегда отличные снимки и образ. Просто красавица», «Класс», «Огонь», «Топчик», «Очень красивый образ», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Соня Евдокименко – внучка украинской певицы Софии Ротару. Ее назвали в честь звездной бабушки. Родители Сони продюсеры, а крестная мать – украинский дизайнер Лилия Пустовит. Девушка родилась в Киеве, но высшее образование получала в Лондоне. Сейчас она временно живет в США.

София Евдокименко строит модельную карьеру, параллельно занимаясь пением. В 2018 году она выпустила свой первый клип. Звездная бабушка поддерживает внучку во всех начинаниях. Кстати, Евдокименко является близкой подругой дочки Веры Брежневой Сони Киперман.

Ранее мы писали, что Соня в ярком наряде пококетничала на камеру. Блондинка выбрала для съемки яркий малиновый свитер, юбку с разрезом и длинные сапоги. Образ девушки получился одновременно чувственным и скромным. Добавим, что для фотосессий Соня обычно выбирает сдержанный макияж. Девушка может похвастаться не только стройной фигурой, но и очень красивыми волосами натурального цвета.

Напомним, что София Евдокименко показала, как развлекается в Нью-Йорке: «Я обожаю..».

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару раскинула руки в соблазнительной позе на диване: «Шерон Стоун в молодости».

Также Politeka писала, что София Евдокименко похвасталась роскошным телом: "Не могу глаз оторвать".