Онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко засвітилася в незвичайному образі

Фотографію, де вона в строгому чорному піджаку, чорних штанях і гольфі, Соня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka . На знімку Євдокименко сидить, поклавши одну ногу на іншу і розкинувши руки. Незважаючи на те, що дівчина одягнена у дуже строгий костюм, вона виглядає привабливо.

Шанувальники оцінили модний лук Соні. Всього за годину пост зібрав близько тисячі лайків.

«Хто тебе фотографував? Як завжди красуня», «О, ти добре справляєшся!», «Царівна», «Інтер'єр класний і ви», - пишуть користувачі мережі.

Один з шанувальників звернув увагу на те, що Соня схожа на голлівудську зірку.

«Шерон Стоун в молодості», - написав фолловер, натякаючи на той факт, що дівчина сидить в позі, схожій на позу Стоун у фільмі «Основний інстинкт».

Як відомо, зараз Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку. Дівчина знімає влоги про своє життя у США. Вона давно займається модельною кар'єрою, а нещодавно вирішила піти по стопах своєї зіркової бабусі і випустити кліп.

Нагадаємо, що після навчання в Києві Соня Євдокименко навчалася в Лондоні. Рекламні контракти дають можливість молодій зірці подорожувати по світу.

Раніше ми повідомляли, що Соня Євдокименко в своєму Instagram показала свою зовнішність крупним планом. Дівчина сфотографувала себе поблизу, довівши, що її обличчя ідеальне. Модель залишила своє біле волосся розпущеним і використовувала для фото натуральне освітлення у вигляді променів сонця. На селфі дівчина дуже схожа на ще одну голлівудську актрису Дакоту Джонсон – зірку фільму «50 відтінків сірого».

До речі, Соню Євдокименко назвали на честь бабусі Софії Ротару. У неї також є зоряна хрещена мати – український дизайнер Лілія Пустовіт.

Нагадаємо, що внучка Ротару здалася ненафарбованою, кадри вражають: «це не обличчя, а…».

А ще Politeka писала, що юна онука Ротару похвалилася розкішним тілом: "Не можу відірвати очей".

Також Politeka повідомляла, що Софія Євдокименко показала, як розважається у Нью-Йорку: «Я обожнюю..».