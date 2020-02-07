Украинский телеведущий Владимир Остапчук предложил своим хейтерам посоревноваться за денежный приз

Пост с условиями конкурса он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Хейт, ненависть, осуждение...Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и возможно даже сделать лучше меня самого», - отметил Остапчук.

Шоумен обратился к своим хейтерам и поблагодарил их, отметив, что они делают его сильнее. Также он предложил им посоревноваться за 5000 гривен, просто написав под его постом еще один гневный комментарий. Всего за час пост Остапчука набрал почти 10 тыс. лайков. Ожидаемо, в комментариях к посту продолжили писать о громком разводе телеведущего с его женой и скандале, который разгорелся после их разрыва.

«Так как вы поступили с семьей лично я не понимаю и осуждаю (хоть и нельзя осуждать). А вообще Вы мне нравитесь, веселый»,

«Вова если вдруг хейтеры тебя морально уничтожат и ты не сможешь вести мероприятия - я тебя подменю!)»,

«Отдай лучше деньги детям и не позорься! Достойный человек уйдет достойно, а не бросит женщину с детьми! Оплати им няню хотя бы, чтобы женщина смогла пойти на работу или элементарно на свидание! Маленькая худенькая женщина, сама с детьми с трудом справляется!»,

«Чужая семья- потемки... Зачем только все это выносить на всеобщее обозрение. Кто у кого занимал деньги, кто сколько должен и по какой почте идут деньги», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после развода с супругой на Остапчука обрушилась критика со стороны поклонников и коллег телеведущего. Большинство людей встали на сторону жены ведущего Елены Войченко, которая рассказала об изменах мужа, его пиаре на детях и отсутствии финансовой поддержки со стороны экс-супруга.

Напомним, что Остапчук после развода снова заговорил о свадьбе, в сети истерика: "Это не поведение мужика".

Как сообщала Politeka, выяснилось, ради кого Остапчук бросил семью, все подробности измены: "видео из раздевалки".

Также Politeka писала, что Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели: "Такой волосатый".