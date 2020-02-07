Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала новые снимки с отдыха

На фото Тодоренко позирует на коврике для йоги в коротких шортиках и топе. Регина села на шпагат и подняла руки вверх. Аналогично сделала и сестра певицы Аня Ковляшенко. Девушки позировали на пирсе на фоне моря и домика на воде. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Йога на закате с сестрой. Нет слов! Одни эмоции! Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой , бывает так сложно, что хочется плакать , но на все трудности стараешься отвечать улыбкой! А потом переносишь все эти ощущения в жизнь и так же положительно воспринимаешь не самые простые моменты. Моя воля, я бы в школах ввела отдельным занятием йогу, чтоб детки начинали день с новыми добрыми побуждениями и настраивались на учебу как на любимое дело , а не рутину от которой хочется", - написала Регина.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Региночка! Вернитесь в орел решка Россия с сыночком! Вас очень не хватает!", "Регина, у вас фигуры", "Красотка на шпагате", "Такие ноги тёмные обалдеть", "По фото кажется, что вам так легко сидеть в такой позе...", "А вообще красотки вместе. Молодцы. Любите друг друга и будьте счастливы!", "Какая же вы молодец! Восхищаюсь вами".

Сообщалось, что популярная украинская ведущая Регина Тодоренко отдыхает с сыном и сестрой на Мальдивах. Но она не столько делится фото в купальнике, сколько историями о своем главном мужчине – сыне Майкле.

«Папа, не волнуйся, наш сын в надежных медвежьих лапах», – отметила она, показав спящего сына в гамаке у самой воды лазурного цвета.

Также она поделилась историей об укачивании сына перед сном и раскрыла, что долгое время выглядела как зомби.

Напомним, Тодоренко вернулась с Мальдив и поиздевалась над россиянами

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