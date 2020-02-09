Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук позировала в локации журнала Vogue в Киеве

Артистка предстала в черном обтягивающем платье с открытой спиной, пишет Politeka.net.

Наряд выделил все достоинства фигуры звезды. В частности, платье подчеркнуло упругую пятую точку Марты.

Судя по крою наряда, украинская знаменитость была под ним без лифчика. Девушка сверкнула голой частью тела, немного обернувшись к фотографу. Ее роскошный образ завершили массивные блестящие серьги, которые касались ее плеч.

Адамчук широко улыбалась. На ней была красная помада, это единственное, что выделялось в макияже, в общем: "Настоящая красота".

Отметим, длинный шлейф платья тянулся по красной дорожке.

Позади виднелась локация с названием журнала.

"Праздную сегодняшнюю премьеру и ваши отзывы", - подписала снимок Марта.

За восемь часов пост собрал более 400 лайков и немного комментариев, которые оставили в виде смайликов.

Напомним, Марта Адамчук похвасталась своей изумительной улыбкой и фигурой в закрытом наряде.

На черно-белых снимках звезда сцены предстала перед поклонниками в водолазке и пиджаке с актуальным в этом сезоне орнаментом - микро-клеткой. В руках голосистая красавица-артистка держала маленький цветочек и ироко улыбалась на камеру.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в платье с большим вырезом на спине.

Девушка приспустила с плеч нечто похожее на халат. Волнистые волосы звезды собраны в хвост. Адамчук улыбается и производит впечатление счастливой женщины.

Впереди артистки видны здания и множество растений. По всей видимости Марта позирует на высоте, откуда открывется красивый вид.

Напомним также, что Марта Адамчук предстала в красивом, немного обтягивающем, платье с глубоким декольте.

Образ завершала аккуратная тоненькая цепочка с кулоном и сережки. Макияж был сделан с акцентом на яркие губы. Марта смотрела в камеру и широко улыбалась.

Девушка позировала у новогодней елки рядом с мягкой игрушкой.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала с ярким макияжем и украшениями. При этом артистка позировала в тонком платье черного цвета, засветив голую спину.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом

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