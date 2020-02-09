Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук позировала в локации журнала Vogue в Киеве
Артистка предстала в черном обтягивающем платье с открытой спиной, пишет Politeka.net.
Наряд выделил все достоинства фигуры звезды. В частности, платье подчеркнуло упругую пятую точку Марты.
Судя по крою наряда, украинская знаменитость была под ним без лифчика. Девушка сверкнула голой частью тела, немного обернувшись к фотографу. Ее роскошный образ завершили массивные блестящие серьги, которые касались ее плеч.
Адамчук широко улыбалась. На ней была красная помада, это единственное, что выделялось в макияже, в общем: "Настоящая красота".
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Отметим, длинный шлейф платья тянулся по красной дорожке.
Позади виднелась локация с названием журнала.
"Праздную сегодняшнюю премьеру и ваши отзывы", - подписала снимок Марта.
За восемь часов пост собрал более 400 лайков и немного комментариев, которые оставили в виде смайликов.
Напомним, Марта Адамчук похвасталась своей изумительной улыбкой и фигурой в закрытом наряде.
На черно-белых снимках звезда сцены предстала перед поклонниками в водолазке и пиджаке с актуальным в этом сезоне орнаментом - микро-клеткой. В руках голосистая красавица-артистка держала маленький цветочек и ироко улыбалась на камеру.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в платье с большим вырезом на спине.
Девушка приспустила с плеч нечто похожее на халат. Волнистые волосы звезды собраны в хвост. Адамчук улыбается и производит впечатление счастливой женщины.
Впереди артистки видны здания и множество растений. По всей видимости Марта позирует на высоте, откуда открывется красивый вид.
Напомним также, что Марта Адамчук предстала в красивом, немного обтягивающем, платье с глубоким декольте.
Образ завершала аккуратная тоненькая цепочка с кулоном и сережки. Макияж был сделан с акцентом на яркие губы. Марта смотрела в камеру и широко улыбалась.
Девушка позировала у новогодней елки рядом с мягкой игрушкой.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала с ярким макияжем и украшениями. При этом артистка позировала в тонком платье черного цвета, засветив голую спину.
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