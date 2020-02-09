Важная премия прошла всего за несколько минут

Впервые вручение премий американской киноакадемии "Оскар" прошло 16 мая 1929 года

Мероприятие представляло собой пышный банкет на 250 человек, а билеты можно было купить за пять долларов, конечно, с теперешней помпезностью не сравнить.

Первая премия "Оскар" проходила в отеле Голливуда "Рузвельт". Стоит отметить, что сама американская киноакадемия была создана за два года ранее, пишет OBOZREVATEL.

Примечательно, что название "Оскар" в то время еще не использовалось, но уже тогда симоволом оценки стала 30-сантиметровая позолоченная статуэтка в виде рыцаря на бобине с кинолентой.

Вручал премии президент академии киноискусства сэр Дуглас Фербенкс и режиссер Сесил Демиль. Церемония длилась всего 15 минут.

В 1929 году номинантами стали картины 1927-1928 годов. Актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все кино, в котором они снялись за год.

В первый и последний раз в этом году вручались награды за лучшие титры к немой кинокартине и уникальное художественное исполнение.

Лучшей актрисой стала Джанет Гейнор ("Седьмое небо"), артистом - Эмиль Яннингс ("Последний приказ").

Льюис Майлстоун получил "Оскар" за лучшую режиссуру комедии. Фрэнк Борзейги получил "Оскара" за лучшую режиссуру драмы "Седьмое небо".

Кроме этого, как лучший актер, режиссер и продюсер ленты "Цирк" получил премию Чарли Чаплин.

Напомним, за звание лучшего фильма в 2020 году поборятся: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды… в Голливуде" и "Паразиты".

Вручение премии в этом году состоится 10 февраля.

Отметим, что за последние 10 лет становились лучшими такие картины как: "Король говорит", "Артист", "Операция Арго", "12 лет рабства", "Бёрдмэн", "В центре внимания", "Лунный свет", "Форма воды" и "Зеленая книга".

Ранее мы писали, что в 2019 году за премию Оскар боролись: «Зеленая книга», «Богемная рапсодия», «Фаворитка», «Черный клановец», «Рома», «Звезда родилась», «Власть» и «Черная Пантера».

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