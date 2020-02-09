Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, которые ворочают миллионами

На первом месте оказалась Скарлетт Йоханссон. Красотка заработала за 2019 год примерно 56 миллионов долларов, пишет Рoliteka.net. Только за роль Черной Вдовы в фильме "Мстители. Финал" звезде заплатили 35 млн долл.

На втором месте - София Вергара, которая сыграла Глорию Дельгадо-Притчетт в телешоу "Американская семейка". Она заработала 44,1 милн долл.

Известная по ролям в фильме "Блондинка в законе" и сериале "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун заняла третье место со своими 35 млн долл.

Николь Кидман, которая также сыграла в сериале "Большая маленькая ложь" заработала лишь на один миллион меньше, чем ее коллега, а именно: 34 млн долл.

На пятом месте обосновалась бывшая жена Брэда Питта, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Она получила 28 млн долл.

Далее идет артистка, известная по сериалам "Зачарованные" и "Теория большого взрыва" Кейли Куоко с 25 млн долл.

Следующее место в рейтинге заняла героиня сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс. Она появилась в подобном списке впервые со своими 24 млн долл.

Также в первый раз здесь замечена и Марго Робби, которая исполнила роль ы фильме "Однажды... в Голливуде", у нее 23,5 млн долл.

Напомним, ноябре прошлого года Скарлетт Йоханссон отметила 35-ий день рождения.

Известно, что звезда с детства хотела стать актрисой, в деясть лет она дебютировала в фильме “Норт” вместе с начинающим актером Элайджей Вудом. С тех пор карьера звезды поднималась только вверх.

Одним из самых успешных фильмов стал "Трудности перевода". После роли в этой картине Йоханссон получила мировую популярность.

Ранее мы писали, что недавно Николь Кидман предстала в белом платье с пышными рукавами.

Актриса продемонстрировала свои изгибы.Тонкая талия, пышные груди и бедра, красивые стройные ножки - фото вышло и откровенным, и в то же время нежным.

Образ красавицы завершил макияж с сочными губами и черными длинными ресницами.

Пользователи сети были в восторге.

Напомним, что легенда Голливуда Кидман решилась на смелую фотосессию, сеть в ауте: «Меняется…»

Как сообщала Politeka, Джоли, Кидман, Спирс и других звезд показали без макияжа: "невозможно узнать"

Также Politeka писала о том, полуголая Кидман взволновала пикантными фото: «Размер впечатляет»