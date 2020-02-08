Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

View this post on Instagram

Бажаємо вам позитиву у житті 😂😁 от як у Лесі 😂 @lesia_nikituk #лесяникитюк #лесяникитюк😍 #лесянікітюк #хтозверху #хтопротиблондинок #лемаршрутка #лайк #ladyle #lesianikituk #орелирешка #тревелблогер #тревел #ледиле #танціззірками #лесяіванівна #travel #my #follow #like #лесічка #регинатодоренко #лере #инстаграм #инстадива #льбовьнапоказ

A post shared by Fan of Lesia Nikituk ❤️🤤👑 (@fans_lesianikituk) on

Популярные статьи сейчас

Лиза Галкина поразила способностями не по годам, видео поражает: "Наконец-то у Пугачевой..."

Горячая Каменских осмелилась выйти на сцену в крошечном белье, Потап не сдержался: "Это слишком"

Облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное: "Проклятие Заворотнюк..."

Линдеманн едет на родину Лободы, позабыв о Rammstein: вот это поворот
Показать еще

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов, и поделилась новой пикантной фотографией. И пока Леся радует кадрами из дома, на фан-аккаунтах звезды активно постят не только лучшие фото с Лесей, но еще и забавные видео. 

Отметим, сама Никитюк любит будоражить поклонников своими забавными выходками и различными шутками. В этот раз фанаты показали, как Леся подшутила над собственным стилистом, избавившись от якобы пряди собственных волос. 

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе. 

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".

 