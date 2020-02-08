35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук стал в сети "грушей для битья" после того, как бывшая жена раскрыла всю правду о его изменах
Остапчук даже придумал конкурс за лучший "хейтерский комментарий" в своем микроблоге в Инстаграм. Он пообещал разыграть 5 тысячи гривен между теми, кто оставит негативный отклик. А также поблагодарил пользователей за критику, мол, она делает его лучше.
Тем самым ведущий дал "зеленый свет" многочисленной толпе, жаждущей научить его, нерадивого, как быть достойным мужем и отцом.
"Перестань так тащиться сам от себя, Вова!!!" - "принятие начинается с любви к себе" - "вона в тебе зашкалює."
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"Ну и бред, какие хейтеры, проснитесь наконец, вам пишут обычные люди. Это ж надо так сьезжать🤣🤣🤣🤢🤮🤮🤮🤮 и кому нужны ваши грязные деньги"
"Вова, вы ведёт себя как подросток! У вас растет дочка и вот подумайте... Хотели бы вы, что бы ее муж был таким как вы???!!! Чтобы у нее так болела душа... Чтобы дочка ваша пережила ту боль через которую проходит ее Мама?Хватит быть шутом! Противно смотреть..."
Однако, среди потока нравоучений и ненависти, некоторые выразили поддержку Владимиру - даже предложили организовать челлендж - "хочу ребенка от Остапчука".
"Оставьте его уже в покое. Многие расходятся и нормально. А ему что нельзя?"
"Не обращайте внимание на негативные комментарии, ваша жизнь это ваша жизнь, и вам только решать как поступать)"
"Хочу ребенка от Остапчука😊новий челендж😅😂" - "👍👍афигенный challenge)"
Напомним, сыр-бор с разводом Остапчука начался с того, что его бывшая супруга Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором обвинила в изменах и уклонении от уплаты алиментов. По ее словам, Остапчук так прямым текстом ей и говорил, мол, "еще не нагулялся". Также Елена призналась, что как-то раз заглянула в мобилку мужа и увидела там переписки с разными женщинами интимного характера. Это стало последней каплей.
Брак Остапчука и Войченко продлился 10 лет, у пары двое детей.
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