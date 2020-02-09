Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова сделала селфи в авто

Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Гимнастка предстала в черной одежде и шарфом на шее. Ее образ завершили необычные сережки.

Красотка убрала волосы назад и посмотрела в камеру. Звезда игриво сделала губы уточкой и очаровала своей роскошностью.

Легкий макияж лишь подчеркнул красоту Анны.

"Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина этого не допустит ☝🏼 Это так ...мысли вслух 🧏‍♀️", - подписала снимок звезда.

За четыре часа пост собрал более 4500 лайков и много комментариев.

"У вас губы больше стали, теперь на Алсу похожи... И это уже не на первой фотографии заметно 😉", "Какая Вы красотка;))) вчера смотрела с Вами интервью с Машей Ефросининой Экзамен , Вы просто супер 👏", "Я тоже смотрела интервью с Машей и подписалась на вас🙌🏻 вы очень открыты и очень славная👍♥️", "мысли правильные абсолютно 👏", "Вы пример для подражания, умница,красавица", "Красотка 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺", "По этому поводу есть хорошая фраза - женщина может все делать сама - и забить гвоздь, и прокормить семью. Для этого нужно лишь одно - неправильно выйти замуж)))))", "Вы очень красивая 😍🌹🌹🌹", "Вы оочень милая! Красивый мейкап. Бровки 👌 губки 💋👍 расскажите пожалуйста чем накрасили губы?", "Точно подмечено!👍🌹", "Серьги бомбические! ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова вытянулась на носочке, подняв вторую ногу выше головы. Гимнастка схватила ногу одной рукой, а второю положила на талию.

Для занятий Ризатдинова выбрала черный костюм с принтом. Топ был короткий и едва прикрывал груди звезды.

За четыре часа ее пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова продемонстрировала вертикальный шпагат под 180 градусов, при этом она стояла на одной ноге и руках.

Звезда прогнулась в неестественном угле, заставив задуматься о человеческих возможностях.

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