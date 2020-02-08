Украинская певица Алина Гросу, которая давно живет и работает в Москве, порадовала поклонников очередным модным луком

В своем сториз в Instagram 24-летняя певица опубликовала короткое видео, на котором позирует в очень стильном образе.

На девушке – черное полупрозрачное ультракороткое платье, черные колготки-сеточка и такого же цвета замшевые ботфорты.

Алина сидит, закинув ногу на ногу, параллельно демонстрируя их длину и стройность.

Что по поводу вида девушки думают пользователи, остается лиш догадываться, поскольку в сториз нет комментариев.

Ранее мы рассказывали, что Гросу сейчас снимает новый клип с собой в главной роли. В кадре артистка предстала с лицом, измазанным красной краской, будто в крови. Ее волосы взлохмачены, а в объектив камеры девушка пускала сигаретный дым.

Мы также писали, что певица поделилась фотографией, на которой она маленькая в церкви. На снимке Алина позирует в белой одежде и с большим бантом на голове. Рядом можно увидеть двух женщин с завязанными платками на голове, также в белой одежде. Они стоят возле священника. Судя по снимку, здесь Алине не более трех лет, а это значит, что он был сделан лет 20 назад.

Напомним, Гросу кокетливо расстегнула платье и покрасовалась перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Гросу в бездонном декольте засветила все, что можно

Также Politeka сообщала, что Гросу обтянула прелести тонкой тканью и показала себя со всех ракурсов