Известная украинская певица Алина Гросу показала новый образ в зеркале

На фото Гросу позирует в светлом платье с довольно большим декольте. При этом Алина сделала губы уточкой, но это вышло не очень удачно и они показались очень большими. Возможно, певица применила фильтр. Образ дополнила Гросу большими серьгами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки кадрам. Все из-за того, что они были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Алина Гросу решилась показать свое тело в мельчайших деталях.

Гросу поделилась новыми короткими видео в своем Инстаграм в разделе Сторис. Судя по этим отрывкам, певица участвует в некоей театральной постановке. На первом видео она показала себя сначала перед входом в театр, а затем уже внутри – за прочтением сценария.

А вот на втором видео Гросу предстала перед зрителями уже в театральном костюме, который оказался весьма необычным. Дело в том, что певица одета в тонкий обтягивающий костюм, который покрывает все ее тело, подчеркивая каждый его изгиб. На видео знаменитость позирует перед зеркалом, рассматривая себя с разных сторон.

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу показала фото в готическом стиле

На снимке Алина показала себя крупным планом и видно только девушку по грудь. На певице в этот раз яркий макияж: объемные брови, большие красные губы и подчеркнутые ресницы. На Гросу можно заметить чокер, а сама она позирует в черной одежде, но сложно определить, в чем именно.

"Захотелось готики сегодня", - подписала фото Гросу.

Фанаты не смогли прокомментировать снимок или поставить лайк. Ведь кадр был опубликован в сторис Инсты, где нет такой функции.

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