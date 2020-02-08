Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тильдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу.

Стоит отметить, что вместе с детьми она отдыхает на одном из знаменитых курортов. Однако, само место своего пребывания певица до сих пор держит в тайне - поклонникам остается лишь гадать, куда именно отправилась звезда.

При всем этом Лобода успевает также продолжать спортивные тренеровки, которым уделяет особое внимание. Ведь поддерживает стройную фигуру артистка довольно усердно, всячески ограничивая питание и контролируя собственный вес.

До этого артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном сплошном купальнике с леопардовым принтом.

Так, Лобода показала чувственный снимок, снятый на берегу моря возле небольшой пляжной «башни». Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру, а на плече у исполнительницы – грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены без каких-либо укладок.

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост, ведь фигура и подписи под снимками от звезды не оставляют никого равнодушным.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью

А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве