Фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк в откровенном наряде взбудоражила фантазию фанатов

Как передает Politeka, Соня является активным пользователем сети Instagram, где частенько радует подписчиков новыми снимками, сделанными как во время фотоссесий, так и в повседневной жизни.

На снимке Плакидюк поразила откровенностью, а также сообщила о премьере нового клипа "Лей, не жалей" украинского поп-исполнителя Макса Барских, в котором, по всей видимости, приняла участие.

На фото Соня Плакидюк застыла в эротичной позе с полуобнаженным мужчиной на заднем плане.

Для фотосессии девушка выбрала черный корсет и чулки сеточкой, а наверх накинула ярко-розовый плащ. Откровенный образ дополнил яркий макияж на лице.

В комментариях подписчики уже успели оставить свои отзывы, отметив, что Соня выглядит шикарно.

«Блин.. вот где справедливость? С небес спустилась Богиня, а рядом с ней стоит... 🙊», «Клип шикарный, Соня как всегда чудесная 💚», «Красотка», «Соня, я чуть не "уписалась" когда Вас в клипе увидела 😍 простите за прямоту речи 😁», - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что Соня Плакидюк не боялась показать себя без макияжа в сети.

На представленном фото Плакидюк фотографирует сама себя в зеркале. Очевидно, что девушка только проснулась, так как на ней нет ни грамма косметики. Кроме того, позирует она обнаженной, лишь слегка прикрывшись простыней.

В комментрариях подписчики уже успели оставить свои отзывы, отметив, что Соня выглядит без макияжа моложе своих лет.

«Без косметики, моложе выглядишь 💕», «Ваууууууу такая красивая без макияжа 😍😍😍», «Вы очень красивая», «Вы от природы такая рыженькая ?», «Великолепна 💫♥️», - пишут в соцсетях.

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