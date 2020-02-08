Российскую журналистку, ведущую и экс-кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак заподозрили во второй беременности

Поводом для слухов стало видео, снятое во время традиционного вечера у владелицы ювелирного бренда Яны Расковаловой, которое гуляет в соцсетях, передает Politeka.

На нем Ксения Собчак танцует, поднимая руки, а тонкая ткань платья подчеркивает округлившийся живот. Отметим, что на фоне новой волны слухов об интересном положении сама Ксения пока что хранит молчание.

Впервые о возможной беременности журналистки заговорили еще в сентябре прошлого года после ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.

Тогда она заявила, что домыслы не соответствуют действительности и довольно резко высказалась в сторону тех, кто распространяет сплетни о ней.

У Собчак уже есть один ребенок – четырехлетний сын от первого мужа Максима Виторгана по имени Платон. Мальчик родился 18 ноября 2016 года.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак ловко поставила на место российских пропагандистов.

Она появилась в программе «60 минут», которую ведут Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов, где обсуждалась очередная страшилка пропагандистов в лице НАТО.

В кадре Собчак пытается узнать, что же Россия имеет против Северо-Атлантического альянса и почему он должен напасть на РФ.

«Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами являемся на сегодняшний момент агрессорами в мире. Мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях», – заявила Собчак.

Напомним, что Собчак взбесила россиян шуткой о коронавирусе, «Многих заразила».

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак сцепились с Бородиной из-за элитной квартиры, такого скандала еще не было: "Госпереворот".

Также Politeka писала, Ксения Собчак показала свое "истинное" лицо: "Душонка нашего царя".