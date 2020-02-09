Украинская телеведущая Александра Кучеренко - супруга путешественника Дмитрия Комарова -подняла важную тему в своем Инстаграм

Красотка позировала в черном топе и мини-юбке рядом с людьми из интерната, пишет Politeka.net.

Модель выглядела чудесно. Черный гольф пришелся ее по фигуре, выделив самые красивые места: грудь и тонкую талию. А клетчатая юбка открыла вид на ножки Александры. Девушка обула длинные сапоги, подчеркнув красоту стройных конечностей.

На всех фото Саша широко улыбалась и выглядела непринужденно. Любой мужчина скажет, как же все-таки ее мужу повезло.

В своем посте Кучеренко подняла тему интернатов в Днепропетровской области. По словам модели, именно этот регион занимает первое место в Украине по количеству интернатов и брошенных детей. Однако здесь несколько лет работает программа наставничества.

"Есть дети, которые дождались своего наставника, выпустились из заведения и нашли свой путь в жизни", - отмечает Алесандра.

По статистике, после выпуска из интерната только 1% детей получают высшее образование, 50% оказываются в тюрьме, 15% пытаются совершить самоубийство и у многих появляется пристрастие к алкоголю и наркотикам.

"И это не дети плохие - плохи мы, взрослые, потому что, это допустили", - рассказала Кучеренко.

По мнению Александры, благотворительность приучила детей получать и ждать призрачные обещания, и они привыкли к жизни, где не надо принимать решение и делать свободный выбор.

"Однако, если к моменту выхода из интерната в жизни подростка даже на несколько месяцев появится свой взрослый человек, который на собственном примере покажет правильную модель жизни, то цифры печальной статистики уменьшатся", - отметила телеведущая.

Человеком-наставником может стать каждый, кто умеет выслушать, сопереживать и дружить. Такие люди помогают детям понять, как жить в реальном мире. При этом наставники тоже открывают в себе много нового.

"Это мне подтвердили пары, с которыми я познакомилась в Днепре, - Катя и Карина, Максим и Рома. С ними я на фото. Истории их дружбы просто невероятные - настоящий пример для многих", - написала звезда.

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