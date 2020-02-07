Телеведущей Александре Кучеренко - супруге Дмитрия Комарова - был очень к лицу откровенный вечерний наряд
Жена известного украинского путешественника Комарова показалась на светском мероприятии в родном для нее городе Днепр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.
Александра Кучеренко - обладательница модельных форм - решила на вручение премий для самый стильных и успешных людей родного для нее края, облачиться в алое облегающее платье. Наряд выгодно подчеркнул все преимущества безупречной фигуры когда-то обладательницы титула "Мисс Украина":
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«Не знаю, что я такого сделала, чтобы стать «Генеральным ананасом»😂 Я достаточно спокойно отношусь к любым премиям и званиям, но быть отмеченной в моем родном городе – для меня особенно знаково и приятно. Спасибо, Днепр! Все начиналось здесь», - подписала Александра фото.
Поклонники оценили и наряд, и улыбчивую красавицу-артистку, которая игриво приоткрыла рот, якобы, пытаясь укусить врученный ей ананас-награду.
Напомним также, ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал фото со своей красавицей-супругой.
На снимке пара позирует недалеко от берега во время заката.Супруги ярко улыбаются, показывая мягкие игрушки в камеру.
Александра позировала в белой рубашке, а ее муж в темной футболке, в общем: "Вот это парочка!".
В посте Дмитрий поздравил украинцев с Рождеством и поблагодарил всех неравнодушных, которые помогли деньгами нуждающимся.
По словам Комарова он вместе с известным украинским дизайнером Андре Таном создал благотворительные игрушки. Деньги от продаж пойдут на помощь детям.
Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.
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