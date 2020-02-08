"Кто из нас красивее?"

49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, умеет эпатировать публику

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Тарзан (сценический псевдоним артиста) поделился кадром, на котором он предстал вместе с юмористом Александром Морозовым. Глушко обнял товарища и широко улыбнулся. Юморист в это время скорчил "удивленную" гримасу. По всему заметно, что они оба несказанно рады встрече.

"Тутуту нанана снова вместе, Снова рядом!)))", - подписал кадр Тарзан.

Комментирующие кинулись писать пламенные отклики, засыпав артистов комплиментами.

"Два прекрасных артиста, и ничего лишнего🔥🔥🔥"

"💪Сила"

"Кто из нас красивее?"

"Похудел, сделал это 👏👏👏👏. Морозов"

"Два клевых мужика 👍👍👍"

"Тутутууууу. А на на нааа не надо😂😂"

Ранее мы сообщали, Тарзан разогревает публику в преддверии 8 марта, и уже начал будоражить женскую половину фолловеров в Инстаграм пикантными снимками. Так, он поделился фото, на котором предстал с оголенным торсом и красной розой в руке. На лице артиста на одном из кадров маска дикого зверя.

"8 марта не за горами... Я - готовлюсь, а вы?😃", - написал Тарзан.

"Сергей, вы конечно в отличной форме,интересно душа у вас такая же как тело...."; "Ахахахахх , а что нам готовится,у нас, смертных, дома Тарзана нет , и мы не Наташа Королева 😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Зато лично у меня есть прекрасный , любимый и любящий супруг ❤️"; "А я уже готова!😅"; "а фотки в одежде будут? А то я уже отчаялась ))", - отвечали артисту в комментариях.

Также мы рассказывали, что Глушко примерил необычный "космический" наряд, в котором поспешил сфотографироваться и поделиться в соцсети. На нем костюм с серым орнаментом из тонкой ткани, который "тесно" облепил накачанную фигуру артиста. Словно Аполлон, Тарзан, вошел в образ, и поиграл мышцами, устремив взор куда-то вдаль.

Тем не менее внимательные поклонники посмеялись над нарядом артиста, заметив его сходство с костюмом, в котором выступала на сцене певица Лолита Милявская.

"У Лолиты костюмчик одолжили? ))))"; "Лолиткины калготки"; "Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела😁", - писали в комментариях.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

А еще Politeka писала, что Тарзан посветил на камеру своим достоинством, даже Наташа Королева не сдержалась

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру