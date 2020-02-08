Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети очень откровенным снимком
32-летняя звезда завоевала любовь телезрителей своим чувством юмора и умело подогревает интерес к себе смешными видео. Однако в последнее время Никитюк все чаще радует поклонников фотографиями в купальниках, демонстрируя фигуру.
Но и этого девушке показалось мало, она решила повысить градус кипения на своей страничке и поделилась очень откровенным кадром, передает Politeka.
Ведущая выложила снимок, на котором позирует, сидя на кровати в одних сапогах-леггинсах на шпильке. Леся приняла такую позу, что обнаженная грудь закрыта рукой.
Лиза Галкина поразила способностями не по годам, видео поражает: "Наконец-то у Пугачевой..."
Горячая Каменских осмелилась выйти на сцену в крошечном белье, Потап не сдержался: "Это слишком"
Раскрыта одна из главных тайн Древнего Египта: "это чудо, гробница оказалась..."
"Ваша Тина Дану не нужна": в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены"
«Огонь», «Какие длинные ноги», «Тигрица», «Красотка такая, что…», «оу, май) Девушка, поосторожней пожалуйста», «Это какой-то шок контент», «Красивая», – пишут под фото. Среди комментаторов – и Даша Астафьева, известная любовью к откровенным фото и обладательница роскошной фигуры.
Судя по хештегу, Никитюк снимали Vicoolya и Saida, известные в Киеве мастера художественных и пикантных фотографий.
Всего за час после публикации фото собрало свыше 68 тысяч лайков. Всего же на страницу ведущей подписаны более трех миллионов человек.
Ранее мы писали о том, что Леся отдохнула в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля. Она активно делилась кадрами с теплых краев.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".
Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".