Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети очень откровенным снимком

32-летняя звезда завоевала любовь телезрителей своим чувством юмора и умело подогревает интерес к себе смешными видео. Однако в последнее время Никитюк все чаще радует поклонников фотографиями в купальниках, демонстрируя фигуру.

Но и этого девушке показалось мало, она решила повысить градус кипения на своей страничке и поделилась очень откровенным кадром, передает Politeka.

Ведущая выложила снимок, на котором позирует, сидя на кровати в одних сапогах-леггинсах на шпильке. Леся приняла такую позу, что обнаженная грудь закрыта рукой.

«Огонь», «Какие длинные ноги», «Тигрица», «Красотка такая, что…», «оу, май) Девушка, поосторожней пожалуйста», «Это какой-то шок контент», «Красивая», – пишут под фото. Среди комментаторов – и Даша Астафьева, известная любовью к откровенным фото и обладательница роскошной фигуры.

Судя по хештегу, Никитюк снимали Vicoolya и Saida, известные в Киеве мастера художественных и пикантных фотографий.

Всего за час после публикации фото собрало свыше 68 тысяч лайков. Всего же на страницу ведущей подписаны более трех миллионов человек.

Ранее мы писали о том, что Леся отдохнула в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля. Она активно делилась кадрами с теплых краев.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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