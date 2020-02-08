Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук предстала перед поклонниками в очень необычном образе

На своей странице в Instagram девушка опубликовала студийное фото, на котором позирует в белой блузе с оригинальными рукавами, надетой на черную майку, черных длинных перчатках, черных брюках и зеленых босоножках. Образ дополняет светло- розовый парик, закрывающий практически половину лица девушки.

В целом образ выглядит смело, дерзко и очень стильно.

Таким образом девушка рекламирует свой новый проект MORA, поскольку решила и дальше посвятить свою жизнь музыке и творчеству.

Днем ранее она опубликовала в сети тизер дебютной песни на английском языке Live ligh.

«MORA - это новый проект, новый путь, который я нашла (читать - продолжаю искать) к самой себе. Этот путь был всегда и он длиною в жизнь, наверное. И он будет продолжаться, несмотря на все невзгоды. MORA - не только о музыке, это путь моей личной жизни, которую я наконец открываю сама для себя и для вас», – написала она и добавила, что эту песню она хотела бы исполнить на Евровидении.

«И несмотря на то, что не попали в нацотбор, я уже была очень вдохновенной желанием перемен и новизны. Мне хочется увидеть себя другой, раскрыть свой творческий потенциал и предстать перед вами в новом образе», – подчеркнула артистка.

33-летняя Марта Адамчук до прихода в «Женский Квартал» успела показать себя в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», исполняла саундтреки к фильму Алексея Залевского Z Joke.

Напомним, красотка из "Квартала 95" показала лицо вблизи и поразила внешним видом.

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