Ирина Билык получила премию за песню «Снег»
Наградой артистка решила похвасталась на своей странице в Instagram, пишет Politeka
«Мои дорогие, спасибо вам за признание моей песни «Снег» , которую я написала в один из непростых для меня периодов жизни. Да будет вам Счастье!», - написала певица.
На фото артистка позирует в черной шляпке и в голубой шубке, держа в одной руке награду, а в другой букет цветов.
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В комментария поклонники принялись поздравлять Ирина Билык с победой, отметив, что это очень трогательная песня, которая заслуживает награды.
«Это заслуженно», «Песня потрясающая !💐», «Вы олицетворение женственности и красоты. Исполнение великолепное. Счастья Вам и огромной любви.🌹👏💐», «Вы с каждым днем все прекрасные 😘😘😘👍», «Невероятная, божественная, очень красивая. 🔥А песню без слез просто невозможно слушать. Песня- душа.🙏», «Заслуженная победа! Мои поздравления💞👍👌», «Только так..песня "Снег" уникальна! Всенародно любима! Спасибо за нее! 🤗», «Это наверно самая лучшая и крутая Ваша песня :) не смотря на то, что все Ваши песни великолепны . Творческого вдохновения Вам Ира», - пишут в сети.
Кроме того, отметились на странице Билык и знаменитости, такие как Леся Никитюк и участница поп-руппы "Казка".
Ранее мы сообщали, в Харькове разразился скандал по поводу благотворительного концерта. Большинство зрителей пришли на выступление, "клюнув" на афишу с лицом народной артистки Украины Билык. Какого же было их удивление и разочарование, когда звезда исполнила всего несколько песен, а остальное время выступали детские коллективы. Некоторые даже обратились в полицию. А Билык ответила, что зрителей обманул организатор, а не она.
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