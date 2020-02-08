Ирина Билык получила премию за песню «Снег»

Наградой артистка решила похвасталась на своей странице в Instagram, пишет Politeka

«Мои дорогие, спасибо вам за признание моей песни «Снег» , которую я написала в один из непростых для меня периодов жизни. Да будет вам Счастье!», - написала певица.

На фото артистка позирует в черной шляпке и в голубой шубке, держа в одной руке награду, а в другой букет цветов.

В комментария поклонники принялись поздравлять Ирина Билык с победой, отметив, что это очень трогательная песня, которая заслуживает награды.

«Это заслуженно», «Песня потрясающая !💐», «Вы олицетворение женственности и красоты. Исполнение великолепное. Счастья Вам и огромной любви.🌹👏💐», «Вы с каждым днем все прекрасные 😘😘😘👍», «Невероятная, божественная, очень красивая. 🔥А песню без слез просто невозможно слушать. Песня- душа.🙏», «Заслуженная победа! Мои поздравления💞👍👌», «Только так..песня "Снег" уникальна! Всенародно любима! Спасибо за нее! 🤗», «Это наверно самая лучшая и крутая Ваша песня :) не смотря на то, что все Ваши песни великолепны . Творческого вдохновения Вам Ира», - пишут в сети.

Кроме того, отметились на странице Билык и знаменитости, такие как Леся Никитюк и участница поп-руппы "Казка".

Ранее мы сообщали, в Харькове разразился скандал по поводу благотворительного концерта. Большинство зрителей пришли на выступление, "клюнув" на афишу с лицом народной артистки Украины Билык. Какого же было их удивление и разочарование, когда звезда исполнила всего несколько песен, а остальное время выступали детские коллективы. Некоторые даже обратились в полицию. А Билык ответила, что зрителей обманул организатор, а не она.

Напомним, Билык перешла все границы и предупредила бывших мужей: "Хочется отомстить..."

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