Сегодня сложился целый ряд звездных пар, которые начали свои романтические отношения просто со съемочной площадки

Об этом сообщает Politeka.

Так, первой из них можно назвать Катю Осадчую и Юрия Горбунова. История их отношений началась на проекте «Голос. Дети-2». В одном из интервью ведущая призналась, что сперва не понравилась Горбунову, поэтому у них были сугубо рабочие отношения. Но позже они осознали, что им не хватает друг друга. Сейчас они – муж и супруга, которые воспитывают сына Ивана.

Дальше идут звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли. Чувства актеров зародились в 2011 году на съемочной площадке. Девушка играла возлюбленную Джона Сноу, которого играл Харингтон. Поженились они в 2018 году, подстраивая праздник под график съемок «Игры престолов».

Николь Кидман и Том Круз также познакомились на съемочной площадке, когда снималась картина «Дни грома» в 1990 году. Поговаривают, что искра между ними сверкнула почти сразу. Для того, чтобы отвести Кидман под венец, Крузу пришлось развестись с актрисой Мими Роджерс. Однако и эти отношения закончились разводом. Точкой стали съемки «Ванильного неба», на которой Круз ей изменил.

На четвертом месте - Райан Гослинг и Рейчел Макадамс. Актеры познакомились на съемках фильма «Дневник памяти». На тот момент они друг-другу очень не понравились и даже просили режиссера картины заменить партнера. Также они ругались. Иногда – даже на съемочной площадке. Лишь после завершения съемок, они превратились пару. Однако расстались, спустя более трех лет отношений.

Не менее интересной выглядит формирование пары Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли. Они познакомились на съемках «Зеленого фонаря». На тот момент, оба были в отношениях: Рейнольдс был женат на сексуальной Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с Пенном Бэджли.

В сентябре 2012 года пара поженилась. Сейчас они воспитывают двоих дочерей – Инес и Джеймс.

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