Это слишком горячо!

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников откровенным снимком в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на снимке Никитюк позирует в полупрозрачном наряде, который полностью оголяет верх. Поверх него звезда накинула пиджак, однако скромнее от этого выглядеть не стала.

Как можно заметить, женщина-стилист примеряла ей обувь. А поскольку кадры телеведущая выбросила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности высказаться об идеальном теле кумира.

Как сообщалсь ранее, телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети очень откровенным снимком

32-летняя звезда завоевала любовь телезрителей своим чувством юмора и умело подогревает интерес к себе смешными видео. Однако в последнее время Никитюк все чаще радует поклонников фотографиями в купальниках, демонстрируя фигуру.

Но и этого девушке показалось мало, она решила повысить градус кипения на своей страничке и поделилась очень откровенным кадром.

Ведущая выложила снимок, на котором позирует, сидя на кровати в одних сапогах-леггинсах на шпильке. Леся приняла такую позу, что обнаженная грудь закрыта рукой.

«Огонь», «Какие длинные ноги», «Тигрица», «Красотка такая, что…», «оу, май) Девушка, поосторожней пожалуйста», «Это какой-то шок контент», «Красивая», – пишут под фото. Среди комментаторов – и Даша Астафьева, известная любовью к откровенным фото и обладательница роскошной фигуры.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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